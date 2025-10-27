Пізно ввечері 27 жовтня пролунали вибухи у Москві.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Вибухи у Москві сьогодні, 27 жовтня: що відомо

Сергій Собянін повідомив о 21:26, що сили протиповітряної оборони збили два безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків дронів працюють фахівці екстрених служб.

Більше подробиць щодо можливих наслідків атаки на Москву Сергій Собянін не повідомив.

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня також лунали вибухи у Москві. Мер міста повідомляв про атаку дронів.

Місцеві Telegram-канали писали, що в місті фіксується влучання. На одному з фото із соцмереж видно стовп диму.

Раніше Telegram-канал Clash Report опублікував фото, що у Москві поблизу Кремля стоять мобільні зенітні групи для відбиття атак.

Нагадаємо, що вночі 26 жовтня, а потім і впродовж доби ударні дрони атакували Бєлгородське водосховище, пошкодивши греблю. Через пошкодження греблі сталося різке підняття води у річці Сіверський Донець, що дуже вплинуло на окупаційні війська на Вовчанському напрямку. Там росіяни опинилися у засідці, адже їхні бліндажі затопило.

Попередньо, удар по греблі фактично відрізав частину окупантів від постачання та переправ.

