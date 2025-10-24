Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил установку первичной перегонки сырой нефти после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Рязанский НПЗ атаковали украинские дроны

По данным агентства, предприятие, расположенное к юго-востоку от Москвы, приостановило работу установки первичной перегонки 23 октября после удара украинского дрона.

Мощность этого оборудования составляет 80 тыс. баррелей в сутки, что равно примерно четверти общей мощности завода.

Рязанский НПЗ является четвертым по объемам производства нефтеперерабатывающим заводом в России.

Его владельцем является компания Роснефть. Предприятие не предоставило комментариев по запросу агентства.

НПЗ продолжает работу, но сократило объемы переработки нефти.

Один из источников агентства уточнил, что было остановлено несколько смежных установок, в частности реформер, вакуумный гидроочиститель газойля и каталитический крекинг.

В 2024 году завод переработал 13,1 млн тонн сырой нефти, выпустил 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.

Напомним, в ночь на четверг подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по Рязанскому НПЗ и складу боеприпасов в районе Валуйок (Белгородская область, РФ).

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на территории завода были зафиксированы взрывы и масштабный пожар, а склад боеприпасов уничтожен.

