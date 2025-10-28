Президент США Дональд Трамп планирует применить жесткие нефтяные санкции против России, чтобы оказать давление на Владимира Путина и склонить его к переговорам с Украиной.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью Bloomberg.

Трамп применит жесткие нефтяные санкции против РФ

— Мы уже ввели эти санкции. Мы планируем их применять, — сказал постоянный представитель США при НАТО.

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в черный список крупнейших производителей нефти в России Роснефть и Лукойл.

Сейчас смотрят

Это произошло в рамках нового пакета мер, направленных на завершение войны в Украине путем лишения Москвы доходов, необходимых для финансирования войны.

Это первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

— Возможно, именно это станет тем фактором, который заставит президента Путина сесть за стол переговоров и завершить эту войну, или по крайней мере вступить в режим прекращения огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении, — сказал Витакер.

После объявления санкций цены на нефть выросли. Однако реакция рынка оставалась сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые меры против России, которая с первых дней войны подвергалась жестким санкциям.

По словам Витакера, это только начало.

— Президент Трамп имеет все карты, это только одна карта, которую он сейчас играет. Есть еще много других, — отметил он.

Напомним, 23 октября США объявили о санкциях против компаний Роснефть и Лукойл из-за отсутствия у РФ серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.