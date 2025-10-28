Президент США Дональд Трамп запровадив і планує застосувати жорсткі нафтові санкції проти Росії, щоб здійснити тиск на Володимира Путіна та схилити його до переговорів з Україною.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg.

Трамп застосує жорсткі нафтові санкції проти РФ

– Ми вже запровадили ці санкції. Ми плануємо їх застосовувати, – сказав постійний представник США при НАТО.

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до чорного списку найбільших виробників нафти в Росії Роснефть та Лукойл.

Відбулося це у рамках нового пакету заходів, спрямованих на завершення війни в Україні шляхом позбавлення Москви доходів, необхідних для фінансування війни.

Це перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

– Можливо, саме це стане тим чинником, який змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів і завершити цю війну, або принаймні вступити у режим припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення, – сказав Вітакер.

Після оголошення санкцій ціни на нафту зросли. Проте реакція ринку залишалася стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно Білий дім буде застосовувати нові заходи проти Росії, яка з перших днів війни піддавалася жорстким санкціям.

За словами Вітакера, це лише початок.

– Президент Трамп має всі карти, це лише одна карта, яку він зараз грає. Є ще багато інших, – зазначив він.

Нагадаємо, 23 жовтня США оголосили про санкції проти компаній Роснефть і Лукойл через відсутність у РФ серйозної прихильності до мирного процесу, спрямованого на припинення війни в Україні.

