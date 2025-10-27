Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как американский президент Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных корпораций Роснефть и Лукойл.

Об этом Стармер сказал в интервью Bloomberg.

Украина находится в лучшем положении

Напомним, что на прошлой неделе Трамп объявил о санкциях против Роснефти и Лукойла. Дональда Трампа разочаровало то, что кремлевский диктатор вообще не желает договариваться о прекращении войны в Украине.

Сейчас смотрят

Теперь европейские союзники Украины испытывают осторожный оптимизм, что жесткая позиция Америки может значительно повредить возможностям Кремля продолжать войну.

— Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций — и все это произошло в течение нескольких дней. Это оказало глубокое влияние на экономику России, — сказал британский премьер Кир Стармер.

Глава британского правительства также сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом о давлении на Китай, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть.

В то же время премьер отметил, что впечатлен тем фактом, что Индия и Китай все же уменьшили свою зависимость от России – начали меньше покупать российской нефти.

Также Стармер обсуждал с Трампом передачу Украине ракет большой дальности. На прошлой неделе Киев заявил, что использовал британские ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

А еще Кир Стармер призвал европейских лидеров не медлить с решением об использовании замороженных активов российского Центробанка для оказания помощи Украине. Ведь этот ход в сочетании с санкциями покажет Путину, что поддержка Запада превзойдет способность российской экономики поддерживать войну.

– Экономика России, несомненно, понесет значительные убытки, и поэтому мы должны продолжать работать над санкциями, – подчеркнул Стармер.

Сообщается, что компания Лукойл начала продавать свои международные активы после введения санкций Дональда Трампа.

Факты ICTV разбирались, изменят ли новые санкции США позицию диктатора Путина и что будет с российской нефтью.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.