Президент Володимир Зеленський заявив, що прагне, щоб Китай припинив постачати Росії зброю та найманців та тиснув на країну-агресорку для завершення війни.

Про це глава держави заявив під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.

– Мої сигнали дуже прості. У нас були телефонні розмови з Сі Цзіньпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати “рускім” не буде. Ми (однак. – Ред.) бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російській Федерації. Ми бачимо, що (КНР. – Ред.) допомагає обходити санкції. Ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що він хотів би, щоб Китай тиснув на Росію для завершення війни та не надавав жодної допомоги для її продовження.

Нагадаємо, 23 жовтня Зеленський заявив у Брюсселі, що “Китай – це важке питання”. Він додав, що Китай не зацікавлений у перемозі України та у поразці Росії.

Наприкінці вересня під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський сказав, що Україна не бачить бажання з боку Китаю завершити війну.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про зафіксовані факти передачі Китаєм Росії супутникових розвідданих.

Ці дані використовувалися для підготовки ракетних ударів по території України, зокрема по об’єктах, що належать іноземним інвесторам.

