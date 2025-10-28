Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи подписали Большое соглашение (GREAT DEAL), которое должно положить начало «новому золотому веку» сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщил Белый дом.

Большое соглашение между США и Японией: что известно

Детали документа пока не разглашаются, однако в Белом доме отмечают, что договоренность усилит экономическую безопасность США и Японии, будет способствовать их росту и окажет положительное влияние на глобальную экономику.

В совместном заявлении отмечается, что оба лидера высоко оценили быстрый прогресс в развитии двусторонних отношений и подтвердили приверженность реализации этого исторического соглашения.

— Оба лидера поручили своим правительствам принять дальнейшие меры для воплощения нового золотого века постоянно растущего альянса между Соединенными Штатами и Японией, — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Трамп и Такаичи подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Документ предусматривает усиление партнерства между американскими и японскими компаниями, занимающимися добычей и переработкой стратегических ресурсов, а также привлечение правительственной и частной поддержки для расширения производства.

Японские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что во время переговоров Такаичи высказала мнение о целесообразности выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

После завершения визита в Японию Трамп отправится в Южную Корею, где 30 октября примет участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Там он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сеул также подтвердил, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен проведет переговоры с Трампом 29 октября, а с Си Цзиньпином — 1 ноября в Кёнчжу.

