Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі підписали Велику угоду (GREAT DEAL), яка має започаткувати “новий золотий вік” співпраці між двома країнами.

Про це повідомив Білий дім.

Велика угода між США та Японією: що відомо

Деталі документу поки не розголошуються, однак у Білому домі наголошують, що домовленість посилить економічну безпеку США та Японії, сприятиме їхньому зростанню й матиме позитивний вплив на глобальну економіку.

У спільній заяві зазначається, що обидва лідери високо оцінили швидкий прогрес у розвитку двосторонніх відносин і підтвердили відданість реалізації цієї історичної угоди.

— Обидва лідери доручили своїм урядам вжити подальших кроків для втілення нового золотого віку постійно зростаючого альянсу між Сполученими Штатами та Японією, — йдеться у повідомленні Білого дому.

Окрім цього, Трамп і Такаїчі підписали меморандум про співпрацю у сфері критично важливих мінералів.

Документ передбачає посилення партнерства між американськими та японськими компаніями, що займаються видобутком і переробкою стратегічних ресурсів, а також залучення урядової та приватної підтримки для розширення виробництва.

Японські ЗМІ з посиланням на Білий дім повідомили, що під час переговорів Такаїчі висловила думку про доцільність висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Після завершення візиту до Японії Трамп вирушить до Південної Кореї, де 30 жовтня візьме участь у саміті форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Там він планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сеул також підтвердив, що президент Південної Кореї Лі Чже Мен проведе переговори з Трампом 29 жовтня, а з Сі Цзіньпіном — 1 листопада в Кьонджу.

