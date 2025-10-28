В Венесуэле соратник президента Николаса Мадуро требует от Верховного суда лишить гражданства лидеров оппозиции, в частности нобелевскую лауреатку Марию Корину Мачадо.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нобелевскую лауреатку Марию Мачадо могут лишить гражданства

Согласно данным агентства, правительство Мадуро активизировало давление на оппозиционных политиков.

Сейчас через Верховный суд хотят лишить гражданства ведущих лидеров оппозиции, среди которых Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес.

Инициатор шага, соратник Мадуро Луис Ратти, утверждает, что политики сотрудничают с иностранными государствами и проявляют нелюбовь к стране.

В то же время Конституция Венесуэлы предусматривает, что граждане по рождению не могут быть лишены гражданства, что делает попытку Ратти спорной.

Эксперты сравнивают действия Мадуро с политикой никарагуанского лидера Даниэля Ортеги, который лишал гражданства оппозиционеров.

Правозащитные организации уже заявляют о тревожной тенденции произвольных арестов и преследований активистов, журналистов и социальных деятелей.

Список Ратти включает и других известных политиков, среди которых бывший лидер оппозиции Хуан Гуайдо и по меньшей мере пять журналистов, что свидетельствует о системном подавлении инакомыслия.

Большинство из них находятся в изгнании: Гонсалес с сентября 2024 года живет в Испании, а Мачадо лишили паспорта еще в 2014 году, и она скрывается уже более 15 месяцев.

Верховный суд Венесуэлы пока не принял решение о лишении гражданства Мачадо и других оппозиционеров.

Напомним, что Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира за борьбу за демократию и права человека в Венесуэле.

Она стала символом оппозиционного движения против авторитарного режима Мадуро, обвиняемого в фальсификациях выборов, репрессиях и разрушении демократических институтов.

