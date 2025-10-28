У Венесуелі соратник президента Ніколаса Мадуро вимагає від Верховного суду позбавити громадянства лідерів опозиції, зокрема нобелівську лауреатку Марію Коріну Мачадо.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Нобелівську лауреатку Марію Мачадо можуть позбавити громадянства

Згідно з даними агентства, уряд Мадуро активізував тиск на опозиційних політиків.

Зараз дивляться

Наразі через Верховний суд хочуть позбавити громадянства провідних лідерів опозиції, серед яких Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес.

Ініціатор кроку, соратник Мадуро Луїс Ратті, стверджує, що політики співпрацюють з іноземними державами та проявляють нелюбов до країни.

Водночас Конституція Венесуели передбачає, що громадяни за народженням не можуть бути позбавлені громадянства, що робить спробу Ратті суперечливою.

Експерти порівнюють дії Мадуро з політикою нікарагуанського лідера Даніеля Ортеги, який позбавляв громадянства опозиціонерів.

Правозахисні організації вже заявляють про тривожну тенденцію свавільних арештів та переслідувань активістів, журналістів і соціальних діячів.

Список Ратті включає й інших відомих політиків, серед яких колишній лідер опозиції Хуан Гуайдо та щонайменше п’ять журналістів, що свідчить про системне придушення інакомислення.

Більшість із них перебувають у вигнанні: Гонсалес з вересня 2024 року живе в Іспанії, а Мачадо позбавили паспорта ще у 2014 році, і вона переховується вже понад 15 місяців.

Верховний суд Венесуели наразі не ухвалив рішення щодо позбавлення громадянства Мачадо та інших опозиціонерів.

Нагадаємо, що Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру за боротьбу за демократію та права людини у Венесуелі.

Вона стала символом опозиційного руху проти авторитарного режиму Мадуро, звинуваченого у фальсифікаціях виборів, репресіях та руйнуванні демократичних інститутів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.