Президент США Дональд Трамп дал понять, что не намерен жестко применять новые санкции против Москвы, особенно когда речь идет о Китае — крупнейшем покупателе российской нефти.

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в четверг Трамп заявил, что вопрос российской нефти даже не обсуждался, пишет Bloomberg.

Трамп и Си Цзиньпин не говорили о нефти

— Мы действительно не говорили о нефти. Мы говорили о совместной работе, чтобы понять, можем ли мы завершить эту войну, — сказал Трамп.

Такая позиция означает, что Китай и в дальнейшем будет оставаться ключевым источником доходов для финансирования начатой Россией войны, несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп объявил о своих первых санкциях — против государственного нефтяного гиганта Роснефть и компании Лукойл.

— Если Трамп не поднимает вопрос российской нефти в разговоре с Си, это подрывает всю санкционную политику. Невозможно заявлять о жесткой линии в отношении Москвы, игнорируя одного из главных покупателей, который поддерживает ее экономику, — сказал эксперт по санкциям Бретт Эриксон, управляющий партнер компании Obsidian Risk Advisors. — Пока что санкции Трампа выглядят скорее показательными. Если он не готов говорить с Си об энергоресурсах, то все это останется только на бумаге.

Сначала санкции вызвали кратковременные колебания на нефтяном рынке, но отказ Трампа даже поднять этот вопрос с Си свидетельствует о том, что он предпочитает стабилизацию отношений с Китаем и подписание, как он сказал, “впечатляющего” торгового соглашения вместо строгого соблюдения санкционного режима.

Ранее Трамп обещал обсудить с китайским лидером вопрос закупок российской нефти в рамках новой попытки способствовать завершению войны в Украине, после того как ему удалось помочь заключить хрупкое перемирие в Газе.

Украина и ее европейские союзники призвали Трампа оказать давление на Си, чтобы Китай сократил поддержку российского вторжения.

После встречи Трампа и Си Цзиньпина президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожный оптимизм.

Он отметил, что надеется на договоренность между Трампом и Си об ограничении доходов России от энергоресурсов.

В посте в соцсети X Зеленский написал, что санкции уже наносят Москве “значительные потери” и что “принципиальное и последовательное давление” может лишить Россию около $50 млрд в год.

— Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям, направленным на прекращение российских попыток расширять и затягивать войну, — подчеркнул Зеленский.

Риски усиления давления на китайских покупателей нефти

Чрезмерное давление на китайских покупателей российской нефти могло бы вызвать резкую реакцию Пекина и поставить под угрозу другие переговоры.

— Учитывая объем вопросов, которые они должны были обсудить за короткое время, неудивительно, что эта тема не стала главной, — сказал Крис Кеннеди, старший аналитик по геоэкономике Bloomberg Economics. — Если ситуация обострится, Китай, вероятно, использует сразу несколько рычагов влияния.

Китай стал главной опорой для российской энергетики после того, как война в Украине привела к волнам западных санкций.

Хотя Пекин официально не признает односторонних американских ограничений, крупные китайские компании опасаются вторичных санкций и не хотят потерять доступ к финансовым рынкам США.

Проблема для Трампа заключается в том, что санкции будут иметь эффект только тогда, когда их реально будут выполнять. А это означает — наказывать главных покупателей российской нефти: Китай и Индию.

— Весь смысл в исполнении — именно тогда видно, действительно ли это будет применен, — сказал сенатор-демократ Крис Ван Голлен из Мэриленда во время выступления в Совете по международным отношениям.

Новые санкции Трампа уже напугали крупных игроков в Китае и Индии.

США все еще могут усилить давление, введя ограничения против основных китайских нефтеперерабатывающих и торговых компаний, так называемого «теневого флота», который перевозит российскую нефть, или китайских банков, обслуживающих такие сделки.

Вашингтон уже применял подобную тактику, пытаясь остановить экспорт иранской нефти. Но усиление давления на Китай несет гораздо большие риски, если Пекин решит ответить.

К тому же не факт, что попытки убедить Китай отказаться от экономической поддержки России будут успешными — администрация Байдена уже пробовала это сделать и потерпела неудачу.

— Ключевая задача сейчас — дать сигнал рынку, что США и их партнеры серьезно настроены выполнять санкции, — отметил Эрик Ван Ностранд, который работал помощником министра финансов по вопросам экономической политики во время администрации Байдена.

