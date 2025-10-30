Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не має наміру жорстко застосовувати нові санкції проти Москви, особливо коли йдеться про Китай – найбільшого покупця російської нафти.

Під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у четвер Трамп заявив, що питання російської нафти навіть не обговорювалося, пише Bloomberg.

Трамп і Сі Цзіньпін не говорили про нафту

– Ми справді не говорили про нафту. Ми говорили про спільну роботу, щоб зрозуміти, чи можемо ми завершити цю війну, – сказав Трамп.

Така позиція означає, що Китай і надалі залишатиметься ключовим джерелом доходів для фінансування розв’язаної Росією війни, попри те, що минулого тижня Трамп оголосив свої перші санкції – проти державного нафтового гіганта Роснефть і компанії Лукойл.

Зараз дивляться

– Якщо Трамп не порушує питання російської нафти у розмові з Сі, це підриває всю санкційну політику. Неможливо заявляти про жорстку лінію щодо Москви, ігноруючи одного з головних покупців, який підтримує її економіку, – сказав експерт із санкцій Бретт Еріксон, керівний партнер компанії Obsidian Risk Advisors. – Поки що санкції Трампа виглядають радше показовими. Якщо він не готовий говорити з Сі про енергоресурси, то все це залишиться лише на папері.

Спочатку санкції викликали короткочасні коливання на нафтовому ринку, але відмова Трампа навіть підняти це питання з Сі свідчить, що він надає перевагу стабілізації відносин із Китаєм і підписанню, як він сказав, “вражаючої” торговельної угоди замість суворого дотримання санкційного режиму.

Раніше Трамп обіцяв обговорити з китайським лідером питання закупівель російської нафти в межах нової спроби сприяти завершенню війни в Україні, після того як йому вдалося допомогти укласти крихке перемир’я в Газі.

Україна та її європейські союзники закликали Трампа тиснути на Сі, аби Китай скоротив підтримку російського вторгнення.

Після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна президент України Володимир Зеленський висловив обережний оптимізм.

Він зазначив, що сподівається на домовленість між Трампом і Сі щодо обмеження доходів Росії від енергоресурсів.

У дописі в соцмережі X Зеленський написав, що санкції вже завдають Москві “значних втрат” і що “принциповий і послідовний тиск” може позбавити Росію близько $50 млрд на рік.

– Важливо, щоб Китай долучився до зусиль, спрямованих на припинення російських спроб розширювати і затягувати війну, – наголосив Зеленський.

Ризики посилення тиску на китайських покупців нафти

Надмірний тиск на китайських покупців російської нафти міг би викликати різку реакцію Пекіна й поставити під загрозу інші переговори.

– З огляду на обсяг питань, які вони мали обговорити за короткий час, не дивно, що ця тема не стала головною, – сказав Кріс Кеннеді, старший аналітик з геоекономіки Bloomberg Economics. – Якщо ситуація загостриться, Китай, імовірно, використає одразу кілька важелів впливу.

Китай став головною опорою для російської енергетики після того, як війна в Україні призвела до хвиль західних санкцій.

Хоча Пекін офіційно не визнає односторонніх американських обмежень, великі китайські компанії остерігаються вторинних санкцій і не хочуть втратити доступ до фінансових ринків США.

Проблема для Трампа полягає в тому, що санкції матимуть ефект лише тоді, коли їх реально виконуватимуть. А це означає – карати головних покупців російської нафти: Китай та Індію.

– Весь сенс у виконанні – саме тоді видно, чи справді це буде застосовано, – сказав сенатор-демократ Кріс Ван Голлен із Меріленду під час виступу в Раді з міжнародних відносин.

Нові санкції Трампа вже налякали великих гравців у Китаї та Індії.

США все ще можуть посилити тиск, запровадивши обмеження проти основних китайських нафтопереробних і торговельних компаній, так званого “тіньового флоту”, який перевозить російську нафту, або китайських банків, що обслуговують такі угоди.

Вашингтон уже застосовував подібну тактику, намагаючись зупинити експорт іранської нафти. Але посилення тиску на Китай несе значно більші ризики, якщо Пекін вирішить відповісти.

До того ж не факт, що спроби переконати Китай відмовитися від економічної підтримки Росії будуть успішними – адміністрація Байдена вже пробувала це зробити і зазнала невдачі.

– Ключове завдання зараз – дати сигнал ринку, що США та їхні партнери серйозно налаштовані виконувати санкції, – зазначив Ерік Ван Ностранд, який працював помічником міністра фінансів із питань економічної політики під час адміністрації Байдена.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.