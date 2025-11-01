Правительство Дании объявило об усилении оборонных мер в Гренландии на фоне увеличения военного присутствия России в Арктическом регионе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дания усиливает оборону Гренландии

В октябре Копенгаген представил новый арктический оборонный пакет, предусматривающий инвестиции в морское патрулирование, подводное наблюдение, а также обновление флота. В частности, поставки новых кораблей и ледоколов.

Сейчас смотрят

– Мы знаем, что к нам и Арктике приковано повышенное внимание, и это обязывает нас делать больше, – заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в начале октября.

По данным агентства, хотя прямое вторжение России считается маловероятным, датские военные не исключают атак на стратегические объекты НАТО на острове.

В частности, базу Питуффик, аэропорт в Кангерлуссуаке, энергетические объекты или даже столицу Гренландии Нуук.

В то же время отмечается, что военная инфраструктура Дании в Арктике нуждается в обновлении, большинство баз расположены на западном побережье, в то время как основная угроза поступает с востока со стороны России.

Ранее разведка Дании предупреждала о высокой вероятности эскалации между НАТО и РФ в регионе, в частности из-за активности российских атомных подлодок.

Командующий Объединенным арктическим командованием генерал-майор Сорен Андерсен назвал Россию “региональной сверхдержавой в Арктике”.

По его словам, по завершении войны в Украине Москва может переориентировать войска на север и создать реальную угрозу для стран НАТО.

Россия продолжает расширять свой арктический флот, включая атомные подлодки класса Борей-А, и владеет самым мощным в мире флотом ледоколов.

Кроме того, на северном побережье РФ обновлены советские военные базы, оборудованные современными радарами, взлетными полосами и системами ПВО, отмечает Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме подготовили план мирного взятия Гренландии под контроль Соединенных Штатов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.