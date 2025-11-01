Уряд Данії оголосив про посилення оборонних заходів у Гренландії на тлі збільшення військової присутності Росії в Арктичному регіоні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Данія посилює оборону Гренландії

У жовтні Копенгаген представив новий арктичний оборонний пакет, який передбачає інвестиції у морське патрулювання, підводне спостереження, а також оновлення флоту. Зокрема постачання нових кораблів і криголамів.

– Ми знаємо, що до нас та Арктики прикута підвищена увага, і це зобов’язує нас робити більше, – заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на початку жовтня.

За даними агентства, хоча пряме вторгнення Росії вважається малоймовірним, данські військові не виключають атак на стратегічні об’єкти НАТО на острові.

Зокрема базу Пітуффік, аеропорт у Кангерлуссуаку, енергетичні об’єкти або навіть столицю Гренландії Нуук.

Водночас зазначається, що військова інфраструктура Данії в Арктиці потребує оновлення, більшість баз розташовані на західному узбережжі, тоді як основна загроза надходить зі сходу, з боку Росії.

Раніше розвідка Данії попереджала про високу ймовірність ескалації між НАТО та РФ у регіоні, зокрема через активність російських атомних підводних човнів.

Командувач Об’єднаного арктичного командування генерал-майор Сорен Андерсен назвав Росію “регіональною наддержавою в Арктиці”.

За його словами, після завершення війни в Україні Москва може переорієнтувати війська на північ і створити реальну загрозу для країн НАТО.

Росія продовжує розширювати свій арктичний флот, включаючи атомні підводні човни класу Борей-А, і володіє найпотужнішим у світі флотом криголамів.

Крім того, на північному узбережжі РФ відновлено радянські військові бази, обладнані сучасними радарами, злітними смугами та системами ППО, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі підготували план мирного взяття Гренландії під контроль Сполучених Штатів.

