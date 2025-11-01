Данія посилює оборону Гренландії через загрозу з боку Росії в Арктиці
- Данія ухвалила новий оборонний пакет для Арктики, спрямований на посилення захисту Гренландії.
- Програма передбачає інвестиції у морське патрулювання, підводне спостереження, а також нові кораблі та криголами.
- Данська розвідка попереджає про зростання ризику ескалації між НАТО та РФ через активність російських підводних човнів.
Уряд Данії оголосив про посилення оборонних заходів у Гренландії на тлі збільшення військової присутності Росії в Арктичному регіоні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Данія посилює оборону Гренландії
У жовтні Копенгаген представив новий арктичний оборонний пакет, який передбачає інвестиції у морське патрулювання, підводне спостереження, а також оновлення флоту. Зокрема постачання нових кораблів і криголамів.
– Ми знаємо, що до нас та Арктики прикута підвищена увага, і це зобов’язує нас робити більше, – заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на початку жовтня.
За даними агентства, хоча пряме вторгнення Росії вважається малоймовірним, данські військові не виключають атак на стратегічні об’єкти НАТО на острові.
Зокрема базу Пітуффік, аеропорт у Кангерлуссуаку, енергетичні об’єкти або навіть столицю Гренландії Нуук.
Водночас зазначається, що військова інфраструктура Данії в Арктиці потребує оновлення, більшість баз розташовані на західному узбережжі, тоді як основна загроза надходить зі сходу, з боку Росії.
Раніше розвідка Данії попереджала про високу ймовірність ескалації між НАТО та РФ у регіоні, зокрема через активність російських атомних підводних човнів.
Командувач Об’єднаного арктичного командування генерал-майор Сорен Андерсен назвав Росію “регіональною наддержавою в Арктиці”.
За його словами, після завершення війни в Україні Москва може переорієнтувати війська на північ і створити реальну загрозу для країн НАТО.
Росія продовжує розширювати свій арктичний флот, включаючи атомні підводні човни класу Борей-А, і володіє найпотужнішим у світі флотом криголамів.
Крім того, на північному узбережжі РФ відновлено радянські військові бази, обладнані сучасними радарами, злітними смугами та системами ППО, зазначає Bloomberg.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі підготували план мирного взяття Гренландії під контроль Сполучених Штатів.