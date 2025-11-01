Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 31 октября успешно вывело из строя один из ключевых военных объектов России — нефтепродуктопровод Кольцевой.

Он обеспечивал топливом оккупационные войска, ведущие агрессию против Украины.

Об этом сообщили в ГУР.

ГУР вывели из строя нефтепродуктопровод Кольцевой в России: что известно

Операцию провели на территории Раменского района Московской области, где расположен важный объект критической инфраструктуры.

Как отметили в ГУР, несмотря на установленную антидроновую сетку и круглосуточную охрану, украинская разведка сумела уничтожить все три магистрали, по которым транспортировали бензин, дизельное и авиационное топливо.

В результате мощных взрывов трубопровод полностью выведен из строя.

На место происшествия оккупанты направили спецслужбы и ремонтные бригады.

Начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, ранее отмечал, что такие действия Украины имеют эффект, превышающий действие международных санкций:

— Наши удары нанесли России больший ущерб, чем любые экономические рычаги влияния. Это математический факт.

Что известно о нефтепродуктопроводе Кольцевой

Нефтепродуктопровод Кольцевой имел протяженность около 400 км и получал топливо из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.

Ежегодно через него перекачивалось до 3 миллионов тонн авиационного топлива, 2,8 млн тонн дизеля и 1,6 млн тонн бензина, что делало объект стратегически важным для российской армии.

В ГУР подчеркнули, что эта успешная операция стала мощным ударом по военной и экономической мощи государства-агрессора, особенно в московском регионе.

