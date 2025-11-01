ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод Кольцевой под Москвой: взорваны все три нити
- ГУР Украины провело операцию в глубине России — объект имел стратегическое значение.
- Даже усиленная охрана не смогла предотвратить взрывы.
- Последствия инцидента могут повлиять на военную логистику РФ.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 31 октября успешно вывело из строя один из ключевых военных объектов России — нефтепродуктопровод Кольцевой.
Он обеспечивал топливом оккупационные войска, ведущие агрессию против Украины.
Об этом сообщили в ГУР.
ГУР вывели из строя нефтепродуктопровод Кольцевой в России: что известно
Операцию провели на территории Раменского района Московской области, где расположен важный объект критической инфраструктуры.
Как отметили в ГУР, несмотря на установленную антидроновую сетку и круглосуточную охрану, украинская разведка сумела уничтожить все три магистрали, по которым транспортировали бензин, дизельное и авиационное топливо.
В результате мощных взрывов трубопровод полностью выведен из строя.
На место происшествия оккупанты направили спецслужбы и ремонтные бригады.
Начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, ранее отмечал, что такие действия Украины имеют эффект, превышающий действие международных санкций:
— Наши удары нанесли России больший ущерб, чем любые экономические рычаги влияния. Это математический факт.
Что известно о нефтепродуктопроводе Кольцевой
Нефтепродуктопровод Кольцевой имел протяженность около 400 км и получал топливо из Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.
Ежегодно через него перекачивалось до 3 миллионов тонн авиационного топлива, 2,8 млн тонн дизеля и 1,6 млн тонн бензина, что делало объект стратегически важным для российской армии.
В ГУР подчеркнули, что эта успешная операция стала мощным ударом по военной и экономической мощи государства-агрессора, особенно в московском регионе.