Массированная ночная атака дронов на РФ: горели НПЗ и ограничивали работу аэропортов
В ночь на 29 октября беспилотники ударили по нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам России.
Об этом сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.
Атака на завод НС-Ойл
По свидетельству местных жителей, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод НС-Ойл в поселке Новоспасское Ульяновской области.
Губернатор региона подтвердил сам факт атаки в Новоспасском районе, однако не упомянул о предприятии.
Согласно открытым данным, завод занимается переработкой и подготовкой к переработке нефти, а его годовая мощность составляет около 30 тысяч тонн.
Атака на завод Ставролен
Кроме того, той же ночью беспилотники атаковали нефтехимический завод Ставролен в городе Буденновск Ставропольского края.
Ставролен является одним из ведущих производителей полиэтилена и полипропилена в России.
Глава региона признал факт удара по городу, отметив, что “существенный ущерб атака не нанесла”.
Взрывы также слышали в республике Марий Эл, очевидцы зафиксировали огненное зарево в поселке городского типа Оршанка.
Аэропорты прекращали работу
Из-за воздушной тревоги и угрозы атак Росавиация временно ограничивала работу ряда аэропортов.
В частности, в Москве, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Казани, Краснодаре, Ульяновске, Чебоксарах, Пензе, Саратове и Самаре.
По официальным данным, все ограничения сняты, включая московский аэропорт Шереметьево.
Министерство обороны России заявило, что в течение ночи над территорией страны было сбито 100 украинских беспилотников.