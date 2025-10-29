В ночь на 29 октября беспилотники ударили по нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам России.

Об этом сообщают мониторинговые телеграммы-каналы.

Атака на завод НС-Ойл

По свидетельству местных жителей, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод НС-Ойл в поселке Новоспасское Ульяновской области.

Губернатор региона подтвердил сам факт атаки в Новоспасском районе, однако не упомянул о предприятии.

Согласно открытым данным, завод занимается переработкой и подготовкой к переработке нефти, а его годовая мощность составляет около 30 тысяч тонн.

Атака на завод Ставролен

Кроме того, той же ночью беспилотники атаковали нефтехимический завод Ставролен в городе Буденновск Ставропольского края.

Ставролен является одним из ведущих производителей полиэтилена и полипропилена в России.

Глава региона признал факт удара по городу, отметив, что “существенный ущерб атака не нанесла”.

Взрывы также слышали в республике Марий Эл, очевидцы зафиксировали огненное зарево в поселке городского типа Оршанка.

Аэропорты прекращали работу

Из-за воздушной тревоги и угрозы атак Росавиация временно ограничивала работу ряда аэропортов.

В частности, в Москве, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Казани, Краснодаре, Ульяновске, Чебоксарах, Пензе, Саратове и Самаре.

По официальным данным, все ограничения сняты, включая московский аэропорт Шереметьево.

Министерство обороны России заявило, что в течение ночи над территорией страны было сбито 100 украинских беспилотников.

