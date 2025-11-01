ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід Кольцевой під Москвою: підірвано усі три нитки
- ГУР України провело операцію в глибині Росії — об’єкт мав стратегічне значення.
- Навіть посилена охорона не змогла запобігти вибухам.
- Наслідки інциденту можуть вплинути на військову логістику РФ.
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України 31 жовтня успішно вивело з ладу один із ключових військових об’єктів Росії — нафтопродуктопровід Кольцевой.
Він забезпечував паливом окупаційні війська, що ведуть агресію проти України.
Про це повідомили у ГУР.
ГУР вивели з ладу нафтопродуктопровід Кольцевой в Росії: що відомо
Операцію провели на території Раменського району Московської області, де розташовано важливий об’єкт критичної інфраструктури.
Як зазначили в ГУР, попри встановлену антидронову сітку та цілодобову охорону, українська розвідка зуміла знищити всі три магістралі, якими транспортували бензин, дизельне та авіаційне пальне.
У результаті потужних вибухів трубопровід повністю виведено з ладу.
На місце події окупанти направили спецслужби та ремонтні бригади.
Начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов, раніше наголошував, що такі дії України мають ефект, який перевищує дію міжнародних санкцій:
— Наші удари завдали Росії більших збитків, ніж будь-які економічні важелі впливу. Це математичний факт.
Що відомо про нафтопродуктопровід Кольцевой
Нафтопродуктопровід Кольцевой мав протяжність близько 400 км і отримував паливо з Рязанського, Нижегородського та Московського нафтопереробних заводів.
Щороку через нього перекачувалося до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, 2,8 млн тонн дизеля та 1,6 млн тонн бензину, що робило об’єкт стратегічно важливим для російської армії.
У ГУР наголосили, що ця успішна операція стала потужним ударом по військовій та економічній спроможності держави-агресора, особливо у московському регіоні.