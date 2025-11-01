Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України 31 жовтня успішно вивело з ладу один із ключових військових об’єктів Росії — нафтопродуктопровід Кольцевой.

Він забезпечував паливом окупаційні війська, що ведуть агресію проти України.

Про це повідомили у ГУР.

ГУР вивели з ладу нафтопродуктопровід Кольцевой в Росії: що відомо

Операцію провели на території Раменського району Московської області, де розташовано важливий об’єкт критичної інфраструктури.

Як зазначили в ГУР, попри встановлену антидронову сітку та цілодобову охорону, українська розвідка зуміла знищити всі три магістралі, якими транспортували бензин, дизельне та авіаційне пальне.

У результаті потужних вибухів трубопровід повністю виведено з ладу.

На місце події окупанти направили спецслужби та ремонтні бригади.

Начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов, раніше наголошував, що такі дії України мають ефект, який перевищує дію міжнародних санкцій:

— Наші удари завдали Росії більших збитків, ніж будь-які економічні важелі впливу. Це математичний факт.

Що відомо про нафтопродуктопровід Кольцевой

Нафтопродуктопровід Кольцевой мав протяжність близько 400 км і отримував паливо з Рязанського, Нижегородського та Московського нафтопереробних заводів.

Щороку через нього перекачувалося до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, 2,8 млн тонн дизеля та 1,6 млн тонн бензину, що робило об’єкт стратегічно важливим для російської армії.

У ГУР наголосили, що ця успішна операція стала потужним ударом по військовій та економічній спроможності держави-агресора, особливо у московському регіоні.

