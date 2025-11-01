Россия продолжает усиливать военное присутствие и разведывательную активность в Европе.

В пятницу, 31 октября, польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.

Об инциденте сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Над Польшей перехватили российский самолет Ил-20

Утром пара польских МиГ-29 поднялась в воздух для перехвата самолета, совершавшего полет в международном воздушном пространстве.

По данным военных, российский Ил-20 летел без полета и с выключенным транспондером, что создает серьезную угрозу для безопасности гражданской авиации в регионе.

Это уже третий подобный случай за последнюю неделю. Ранее польские военные фиксировали аналогичные инциденты 28 и 30 октября.

После обнаружения самолета польские пилоты идентифицировали его и действовали по процедурам НАТО, сопровождая российский самолет как можно дальше от воздушного пространства стран Альянса.

По предварительной информации, Ил-20 выполнял разведывательную миссию, собирая данные об активности сил НАТО в Балтийском регионе.

В Варшаве назвали действия России провокационными и подчеркнули, что они представляют угрозу региональной стабильности.

Систематические нарушения и реакция Европы

Подобные инциденты фиксируются не только Польшей. В конце сентября немецкие истребители Eurofighter также перехватили российский Ил-20М над Балтийским морем.

Самолет летел без включенного транспондера и не реагировал на запросы диспетчеров.

Европейские государства, в частности Великобритания, Франция и Германия, выразили решительную обеспокоенность по этому поводу.

По данным Bloomberg, страны НАТО заявили о готовности сбивать российские самолеты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства.

Инциденты, по словам дипломатов, свидетельствуют о росте агрессивной разведывательной активности Москвы в регионе.

Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

