Росія продовжує посилювати військову присутність та розвідувальну активність у Європі.

У п’ятницю, 31 жовтня, польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

Про інцидент повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Над Польщею перехопили російський літак Іл-20

Вранці пара польських МіГ-29 піднялася у повітря для перехоплення літака, який здійснював політ у міжнародному повітряному просторі.

За даними військових, російський Іл-20 летів без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що створює серйозну загрозу для безпеки цивільної авіації у регіоні.

Це вже третій подібний випадок за останній тиждень. Раніше польські військові фіксували аналогічні інциденти 28 та 30 жовтня.

Після виявлення літака польські пілоти ідентифікували його та діяли за процедурами НАТО, супроводивши російський літак якомога далі від повітряного простору країн Альянсу.

За попередньою інформацією, Іл-20 виконував розвідувальну місію, збираючи дані про активність сил НАТО у Балтійському регіоні.

У Варшаві назвали дії Росії провокаційними та наголосили, що вони становлять загрозу для регіональної стабільності.

Систематичні порушення та реакція Європи

Подібні інциденти фіксуються не лише Польщею. Наприкінці вересня німецькі винищувачі Eurofighter також перехопили російський Іл-20М над Балтійським морем.

Літак летів без увімкненого транспондера та не реагував на запити диспетчерів.

Європейські держави, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, висловили рішуче занепокоєння з цього приводу.

За даними Bloomberg, країни НАТО заявили про готовність збивати російські літаки у разі подальших порушень повітряного простору.

Інциденти, за словами дипломатів, свідчать про зростання агресивної розвідувальної активності Москви в регіоні.

Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

