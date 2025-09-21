У неділю, 21 вересня, над Балтійським морем зафіксували російський розвідувальний літак Іл-20М. У відповідь НАТО підняло два винищувачі Eurofighter з німецької авіабази Росток-Лааге.

Про це повідомило видання Handelsblatt.

Винищувачі НАТО супроводжували Іл-20М над Балтикою

– Спочатку невідомий літальний апарат перебував у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та без радіозв’язку. Для його ідентифікації з авіабази Росток-Лааге злетіли два Eurofighter. У результаті було встановлено, що це російський розвідувальний літак типу Іл-20М, – йдеться в повідомленні.

Іл-20М перебував у міжнародному повітряному просторі, тож формально не порушував меж Альянсу. Після ідентифікації німецькі винищувачі супроводили літак і “передали” його контролю шведських союзників.

Бундесвер додатково тримає літаки в готовності для захисту повітряного простору на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня безпілотники РФ увійшли до повітряного простору Польщі. Тоді була застосована зброя з літаків проти ворожих БпЛА.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що польський повітряний простір загалом порушували щонайменше 19 разів.

У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності чи безпеці.

Після цього Альянс запустив ініціативу Східний вартовий, яка передбачає посилення оборони східного флангу Європи, зокрема розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

19 вересня польська Прикордонна служба заявила про порушення зони безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі двома російськими винищувачами.

Того ж дня три російські літаки МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.

Після інциденту уряд Естонії офіційно звернувся до НАТО з проханням застосувати статтю 4 договору.

Північноатлантична рада НАТО збереться у вівторок для обговорення порушення Росією повітряного простору Естонії, повідомили Reuters двоє чиновників, обізнаних із ситуацією.

