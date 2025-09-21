У неділю, 21 вересня, над Балтійським морем зафіксували російський розвідувальний літак Іл-20М. У відповідь НАТО підняло два винищувачі Eurofighter з німецької авіабази Росток-Лааге.

Про це повідомило видання Handelsblatt.

Винищувачі НАТО супроводжували Іл-20М над Балтикою

– Спочатку невідомий літальний апарат перебував у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та без радіозв’язку. Для його ідентифікації з авіабази Росток-Лааге злетіли два Eurofighter. У результаті було встановлено, що це російський розвідувальний літак типу Іл-20М, – йдеться в повідомленні.

Іл-20М перебував у міжнародному повітряному просторі, тож формально не порушував меж Альянсу. Після ідентифікації німецькі винищувачі супроводили літак і “передали” його контролю шведських союзників.

Зараз дивляться

Бундесвер додатково тримає літаки в готовності для захисту повітряного простору на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня безпілотники РФ увійшли до повітряного простору Польщі. Тоді була застосована зброя з літаків проти ворожих БпЛА.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що польський повітряний простір загалом порушували щонайменше 19 разів.

У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності чи безпеці.

Після цього Альянс запустив ініціативу Східний вартовий, яка передбачає посилення оборони східного флангу Європи, зокрема розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

19 вересня польська Прикордонна служба заявила про порушення зони безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі двома російськими винищувачами.

Того ж дня три російські літаки МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.

Після інциденту уряд Естонії офіційно звернувся до НАТО з проханням застосувати статтю 4 договору.

Північноатлантична рада НАТО збереться у вівторок для обговорення порушення Росією повітряного простору Естонії, повідомили Reuters двоє чиновників, обізнаних із ситуацією.

Читайте також
Радбез ООН проведе екстрене засідання через літаки РФ над Естонією
Рада безпеки ООН, Радбез ООН, Радбез, РБ ООН

Пов'язані теми:

ЕстоніяЛітакиНімеччинаНАТОШвеція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.