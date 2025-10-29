У вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х (Twitter).

Польські ВПС перехопили російський літак

Як зазначається, російський Іл-20 виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі, не подавши план польоту та вимкнувши транспондер, що унеможливлює його ідентифікацію цивільними радарами.

При цьому польські військові уточнили, що літак не порушував повітряного простору Польщі.

– Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони дії були проведені швидко, ефективно та безпечно, – наголосили в командуванні.

Раніше, 23 жовтня, Збройні сили Литви повідомили про порушення свого повітряного простору російськими літаками Су-30 та Іл-78, які перебували над територією країни близько 18 секунд.

Для їх перехоплення були підняті винищувачі іспанських ВПС.

Росія неодноразово здійснювала провокаційні польоти поблизу кордонів НАТО, зокрема вторгнення в повітряний простір Естонії у вересні стало однією з найрезонансніших подій останніх місяців.

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич раніше зазначав, що рішуча реакція Альянсу на такі інциденти в Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.

Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

