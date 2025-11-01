Канада виділить фінансову допомогу на ремонт критичної енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Допомога Україні від Канади

Як пояснила міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, потреба в енергетичній підтримці України є нагальною з настанням зими, коли Росія знову атакує важливу цивільну інфраструктуру.

За її словами, у відповідь Канада прискорює зусилля, спрямовані на відновлення критично важливих енергетичних систем та підтримку українців у наступні місяці.

Як стверджують в уряді Канади, мільйони людей в Україні можуть залишитися без електроенергії, води, тепла з наближенням зими та зниженням температури, особливо після відновлення атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Державний секретар з питань міжнародного розвитку Рандіп Сарай зазначив, що швидкі дії Канади демонструють непохитну підтримку енергетичного сектору України у важкі часи.

На його думку, ця допомога допоможе українським енергетичним компаніям відновити необхідні запаси та підтримувати стабільну роботу.

