Україна отримає допомогу від Канади для ремонту енергосистеми
Канада виділить фінансову допомогу на ремонт критичної енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомила пресслужба уряду Канади.
Допомога Україні від Канади
Як пояснила міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, потреба в енергетичній підтримці України є нагальною з настанням зими, коли Росія знову атакує важливу цивільну інфраструктуру.
За її словами, у відповідь Канада прискорює зусилля, спрямовані на відновлення критично важливих енергетичних систем та підтримку українців у наступні місяці.
Як стверджують в уряді Канади, мільйони людей в Україні можуть залишитися без електроенергії, води, тепла з наближенням зими та зниженням температури, особливо після відновлення атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
Державний секретар з питань міжнародного розвитку Рандіп Сарай зазначив, що швидкі дії Канади демонструють непохитну підтримку енергетичного сектору України у важкі часи.
На його думку, ця допомога допоможе українським енергетичним компаніям відновити необхідні запаси та підтримувати стабільну роботу.