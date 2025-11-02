Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны подготовиться к возможным действиям в Нигерии после сообщений об убийствах христиан в этой стране.

Об этом Трамп заявил в своем посте в собственной соцсети.

Трамп поручил подготовиться к военным операциям в Нигерии

— Если правительство Нигерии и дальше будет закрывать глаза на массовые убийства христиан, Соединенные Штаты немедленно прекратят любую помощь этому государству. Мы также можем вмешаться силой, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные преступления, — написал Трамп.

Он добавил, что в случае атаки действия США будут быстрыми, жесткими и беспощадными, так же как нападения террористов “на наших дорогих христиан”.

Президент также обратился к нигерийским властям с предостережением:

— Предупреждение правительству Нигерии: действуйте немедленно!

Министр обороны США Пит Хегсет публично поддержал заявление главы государства, кратко ответив ему в соцсети Х: «Да, сэр».

Впоследствии он подтвердил готовность военных к действиям:

— Убийства невинных христиан в Нигерии — и в любой точке мира — должны быть немедленно остановлены. Министерство обороны готовится к возможным операциям. Либо правительство Нигерии само обеспечит защиту своих граждан, либо это сделаем мы, уничтожив террористов, — написал Хегсет.

По данным The Guardian, президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу отреагировал на заявление Дональда Трампа о внесении его страны в список государств, «вызывающих особую озабоченность» из-за преследования христиан.

В своем обращении Тинубу заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности:

— Свобода вероисповедания и взаимное уважение всегда были частью нашей национальной идентичности. Нигерия никогда не поощряла религиозные преследования. У нас есть конституционные гарантии, которые обеспечивают равную защиту для граждан всех вероисповеданий, — подчеркнул президент.

Ранее Трамп заявил, что «христианство в Нигерии находится под угрозой уничтожения» и что за это ответственны радикальные исламисты.

Нигерия — государство с населением более 220 млн человек, где почти поровну проживают мусульмане и христиане.

Страна продолжает страдать от нападений различных вооруженных группировок, в частности исламистского движения Боко Харам, которое осуществляет атаки на представителей различных религиозных и этнических сообществ.

Впрочем, как отмечают международные аналитики, атаки в Нигерии имеют разные мотивы.

Они могут быть религиозно мотивированными — направленными как против христиан, так и против мусульман, или же связанными с конфликтами между фермерами и пастухами из-за ограниченных ресурсов, этническим соперничеством, деятельностью сепаратистских движений или внутриобщинными столкновениями.

США впервые внесли Нигерию в перечень стран, вызывающих особую озабоченность из-за нарушения свободы вероисповедания, в 2020 году, однако в 2023-м этот статус был отменен.

