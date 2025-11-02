Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству оборони підготуватися до можливих дій у Нігерії після повідомлень про вбивства християн у цій країні.

Про це Трамп заявив у своєму дописі у власній соцмережі.

Трамп доручив підготуватися до військових операцій у Нігерії

— Якщо уряд Нігерії й далі заплющуватиме очі на масові вбивства християн, Сполучені Штати негайно припинять будь-яку допомогу цій державі. Ми також можемо втрутитися силою, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини, — написав Трамп.

Він додав, що у разі атаки дії США будуть швидкими, жорсткими та нещадними, так само як напади терористів “на наших дорогих християн”.

Зараз дивляться

Президент також звернувся до нігерійської влади із застереженням:

— Попередження уряду Нігерії: дійте негайно!

Міністр оборони США Піт Хегсет публічно підтримав заяву глави держави, коротко відповівши йому у соцмережі Х: “Так, сер”.

Згодом він підтвердив готовність військових до дій:

— Вбивства невинних християн у Нігерії — і будь-де у світі — мають бути негайно зупинені. Міністерство оборони готується до можливих операцій. Або уряд Нігерії сам забезпечить захист своїх громадян, або це зробимо ми, знищивши терористів, – написав Хегсет.

За даними The Guardian, президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу відреагував на заяву Дональда Трампа про внесення його країни до списку держав, що “викликають особливе занепокоєння” через переслідування християн.

У своєму зверненні Тінубу заявив, що подібні твердження не відповідають реальності:

— Свобода віросповідання і взаємна повага завжди були частиною нашої національної ідентичності. Нігерія ніколи не заохочувала релігійні переслідування. Ми маємо конституційні гарантії, які забезпечують рівний захист для громадян усіх віросповідань, — наголосив президент.

Раніше Трамп заявив, що “християнство в Нігерії перебуває під загрозою знищення” і що за це відповідальні радикальні ісламісти.

Нігерія — держава з населенням понад 220 млн людей, де майже порівну проживають мусульмани й християни.

Країна продовжує потерпати від нападів різних збройних угруповань, зокрема ісламістського руху Боко харам, що здійснює атаки на представників різних релігійних і етнічних спільнот.

Втім, як зазначають міжнародні аналітики, атаки в Нігерії мають різні мотиви.

Вони можуть бути релігійно вмотивованими — спрямованими як проти християн, так і проти мусульман, або ж пов’язаними з конфліктами між фермерами й пастухами через обмежені ресурси, етнічним суперництвом, діяльністю сепаратистських рухів чи внутрішньогромадськими зіткненнями.

США вперше внесли Нігерію до переліку країн, що викликають особливе занепокоєння через порушення свободи віросповідання, у 2020 році, однак у 2023-му цей статус було скасовано.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.