Поддержка военной помощи Украине среди избирателей Дональда Трампа постепенно растет — и в значительной степени это результат изменения информационной и коммуникационной стратегии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в аналитической колонке The Wall Street Journal.

Как изменилось отношение к Зеленскому и Украине в США

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года 67% избирателей Трампа положительно относились к Зеленскому.

Однако под влиянием российской дезинформации, критики Трампа и коммуникационных просчетов этот показатель снизился до 19% в марте 2025 года.

За последние семь месяцев, после обновления стратегии, уровень поддержки более чем удвоился.

Зеленский начал активно взаимодействовать с консервативными СМИ, в частности с The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier и Newsmax.

В августе он провел в Киеве молитвенный завтрак в американском формате, который собрал тысячи участников из разных стран.

После этого его интервью вышло на христианском канале Trinity Broadcasting Network.

По данным Ukraine Freedom Project, с июня поддержка военной помощи Украине среди религиозных консерваторов выросла на 22%, а среди республиканцев, посещающих церковь — на 18%.

В октябре 78% республиканцев, симпатизирующих Зеленскому, также поддержали помощь Украине.

Сейчас 64% республиканских избирателей считают именно Путина главным препятствием для прекращения войны, и только 13% — Зеленского.

Несмотря на массовую дезинформацию, военные победы Украины влияют на мнение американских избирателей.

После ознакомления с фактами — в частности, уничтожением 35% Черноморского флота РФ, ударами по нефтеперерабатывающим заводам и авиабазам, операцией Паутина — половина республиканцев считают, что Украина побеждает. 85% из них выступают за продолжение военной поддержки.

— Общаясь с американскими консерваторами, Зеленский узнал то, чего не знают многие американцы: разговор с теми, кто с тобой не согласен, помогает создавать союзников, — подитожили в WSJ.

