В Мексике в субботу вечером произошел пожар в магазине Waldos в городе Эрмосильо на северо-западе страны. Огонь унес жизни по меньшей мере 23 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом пишет газета El Pais.

Пожар в магазине в Мексике

Вероятно, пожар произошел после взрыва. Свидетельства соседей, собранные местными журналистами, описывают ужасную картину – во время инцидента жертвы бегали, охваченные пламенем.

Как сообщил Альфонсо Дуразо, губернатор штата Сонора, среди жертв есть несовершеннолетние.

– Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким людей, которые погибли сегодня во время пожара в центре Эрмосильо. Правительство штата окажет своевременную и всестороннюю помощь жертвам и их близким. Кроме того, я поручил провести все необходимые расследования, – заявил губернатор.

Министерство общественной безопасности штата Сонора исключило теракт и не связывает инцидент с умышленными “насильственными действиями против гражданских лиц”.

Un incendio registrado este sábado en una tienda de la cadena Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora dejó al menos 22 personas fallecidas.https://t.co/pC1C9u6VOA#LoVíEnQuadratín pic.twitter.com/YIo7M0eeoe — Quadratin_Hgo (@Quadratin_Hgo) November 2, 2025

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших в социальных сетях. Она сообщила, что связалась с губернатором штата Сонора, чтобы оказать необходимую поддержку.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Также она поручила главе МВД Роси Иселе Родригес направить команду поддержки для оказания помощи родственникам и раненым.

Из-за смертельного пожара городской совет Эрмосильо приостановил мероприятия по случаю Дня мертвых в муниципалитете. В городе планировался традиционный фестиваль ко Дню мертвых.

