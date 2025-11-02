В Мексике в субботу вечером произошел пожар в магазине Waldos в городе Эрмосильо на северо-западе страны. Огонь унес жизни по меньшей мере 23 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом пишет газета El Pais.

Пожар в магазине в Мексике

Вероятно, пожар произошел после взрыва. Свидетельства соседей, собранные местными журналистами, описывают ужасную картину – во время инцидента жертвы бегали, охваченные пламенем.

Как сообщил Альфонсо Дуразо, губернатор штата Сонора, среди жертв есть несовершеннолетние.

– Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким людей, которые погибли сегодня во время пожара в центре Эрмосильо. Правительство штата окажет своевременную и всестороннюю помощь жертвам и их близким. Кроме того, я поручил провести все необходимые расследования, – заявил губернатор.

Министерство общественной безопасности штата Сонора исключило теракт и не связывает инцидент с умышленными “насильственными действиями против гражданских лиц”.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших в социальных сетях. Она сообщила, что связалась с губернатором штата Сонора, чтобы оказать необходимую поддержку.

Также она поручила главе МВД Роси Иселе Родригес направить команду поддержки для оказания помощи родственникам и раненым.

Из-за смертельного пожара городской совет Эрмосильо приостановил мероприятия по случаю Дня мертвых в муниципалитете. В городе планировался традиционный фестиваль ко Дню мертвых.

