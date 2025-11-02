У Мексиці у суботу ввечері сталася пожежа у магазині Waldos у місті Ермосільо на північному заході країни. Вогонь забрав життя щонайменше 23 осіб, ще 12 дістали поранення.

Про це пише газета El Pais.

Пожежа у магазині в Мексиці

Ймовірно, пожежа сталася після вибуху. Свідчення сусідів, зібрані місцевими журналістами, описують жахливу картину – під час інциденту жертви бігали, охоплені полум’ям.

Як повідомив Альфонсо Дуразо, губернатор штату Сонора, серед жертв є неповнолітні.

– Я висловлюю найглибші співчуття сім’ям і близьким людей, які загинули сьогодні під час пожежі в центрі Ермосільо. Уряд штату надасть своєчасну і всебічну допомогу жертвам та їхнім близьким. Крім того, я доручив провести всі необхідні розслідування, – заявив губернатор.

Міністерство громадської безпеки штату Сонора виключило теракт та не пов’язують інцидент із умисними “насильницькими діями проти цивільних осіб”.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття сім’ям загиблих у соціальних мережах. Вона повідомила, що зв’язалася з губернатором штату Сонора, щоб надати необхідну підтримку.

Також вона доручила главі МВС Росі Іселі Родрігес надіслати команду підтримки для надання допомоги родичам і пораненим.

Через смертельну пожежу міська рада Ермосільо призупинила заходи з нагоди Дня мертвих у муніципалітеті. У місті планувався традиційний фестиваль до Дня мертвих.

