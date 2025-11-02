У Мексиці у суботу ввечері сталася пожежа у магазині Waldos у місті Ермосільо на північному заході країни. Вогонь забрав життя щонайменше 23 осіб, ще 12 дістали поранення.

Про це пише газета El Pais.

Пожежа у магазині в Мексиці

Ймовірно, пожежа сталася після вибуху. Свідчення сусідів, зібрані місцевими журналістами, описують жахливу картину – під час інциденту жертви бігали, охоплені полум’ям.

Зараз дивляться

Як повідомив Альфонсо Дуразо, губернатор штату Сонора, серед жертв є неповнолітні.

– Я висловлюю найглибші співчуття сім’ям і близьким людей, які загинули сьогодні під час пожежі в центрі Ермосільо. Уряд штату надасть своєчасну і всебічну допомогу жертвам та їхнім близьким. Крім того, я доручив провести всі необхідні розслідування, – заявив губернатор.

Міністерство громадської безпеки штату Сонора виключило теракт та не пов’язують інцидент із умисними “насильницькими діями проти цивільних осіб”.

Un incendio registrado este sábado en una tienda de la cadena Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora dejó al menos 22 personas fallecidas.https://t.co/pC1C9u6VOA#LoVíEnQuadratín pic.twitter.com/YIo7M0eeoe — Quadratin_Hgo (@Quadratin_Hgo) November 2, 2025

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття сім’ям загиблих у соціальних мережах. Вона повідомила, що зв’язалася з губернатором штату Сонора, щоб надати необхідну підтримку.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Також вона доручила главі МВС Росі Іселі Родрігес надіслати команду підтримки для надання допомоги родичам і пораненим.

Через смертельну пожежу міська рада Ермосільо призупинила заходи з нагоди Дня мертвих у муніципалітеті. У місті планувався традиційний фестиваль до Дня мертвих.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.