Дні Мадуро полічені: Трамп про ситуацію у Венесуелі
- Трамп заявив, що "дні Мадуро полічені", коментуючи ситуацію у Венесуелі.
- Американський лідер ухилився від прямої відповіді про можливі удари по Венесуелі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що влада венесуельського лідера Ніколаса Мадуро добігає кінця.
Про це американський лідер розповів в інтерв’ю телеканалу CBS News.
Трамп про правління Мадуро та удари по Венесуелі
Президент США висловив переконання, що режим Мадуро перебуває на межі краху і “його дні полічені”.
Водночас Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо можливості завдання ударів по Венесуелі, зауваживши лише, що не обговорює подібні рішення з журналістами.
Попри припущення у ЗМІ, Білий дім запевнив, що США не готують жодних бойових дій.
Речниця адміністрації Анна Келлі наголосила, що “неназвані джерела не знають, про що говорять”, і будь-які офіційні заяви щодо Венесуели оголошуватиме особисто президент.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що у Вашингтоні розглядали варіанти завдання ударів по військових об’єктах Венесуели.
Втім, офіційного рішення про застосування сили ухвалено не було.
Нагадаємо, 31 жовтня стало відомо, що ракетний есмінець USS Gravely і великий десантний корабель USS Iwo Jima ВМС США зайняли в Карибському морі позиції, з яких можна завдавати ударів по території Венесуели.