Президент США Дональд Трамп заявив, що влада венесуельського лідера Ніколаса Мадуро добігає кінця.

Про це американський лідер розповів в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Трамп про правління Мадуро та удари по Венесуелі

Президент США висловив переконання, що режим Мадуро перебуває на межі краху і “його дні полічені”.

Водночас Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо можливості завдання ударів по Венесуелі, зауваживши лише, що не обговорює подібні рішення з журналістами.

Попри припущення у ЗМІ, Білий дім запевнив, що США не готують жодних бойових дій.

Речниця адміністрації Анна Келлі наголосила, що “неназвані джерела не знають, про що говорять”, і будь-які офіційні заяви щодо Венесуели оголошуватиме особисто президент.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що у Вашингтоні розглядали варіанти завдання ударів по військових об’єктах Венесуели.

Втім, офіційного рішення про застосування сили ухвалено не було.

Нагадаємо, 31 жовтня стало відомо, що ракетний есмінець USS Gravely і великий десантний корабель USS Iwo Jima ВМС США зайняли в Карибському морі позиції, з яких можна завдавати ударів по території Венесуели.

