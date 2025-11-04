В России после ночной атаки дронов остановили работу сразу два крупных нефтеперерабатывающих предприятия — нефтехимический завод в Башкортостане и Нижегородский НПЗ.

Об этом 4 ноября сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

В России остановили работу два завода: что известно

— Сразу два предприятия — нефтехимический завод в Башкортостане и Нижегородский НПЗ — остановили работу после атаки дронов этой ночью, — отметил Коваленко.

По его словам, российские источники также сообщают о перебоях с электроснабжением в Курской области.

По данным российских СМИ, 4 ноября в Башкортостане была объявлена беспилотная опасность.

Местные жители Стерлитамака сообщали о двух мощных взрывах — около 6:20 и 7:00 утра по местному времени.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что инцидент произошел на территории Стерлитамакского нефтехимического завода.

По его словам, взрыв прогремел в цехе водоочистки, после чего частично обрушилось помещение.

Люди во время атаки на Стерлитамакский НПЗ не пострадали.

Впоследствии губернатор Башкортостана Радий Хабиров признал, что предприятие атаковали два неизвестных беспилотника.

По официальной версии, их якобы сбили, а обломки упали на промзону возле вспомогательного цеха.

Стоит отметить, что этот завод входит в состав российского холдинга Росхим и производит продукцию для нефтеперерабатывающей, пищевой, медицинской, косметической и гумотехнической промышленности.

Кроме того, в ночь на 4 ноября взрывы раздавались также в Липецкой и Нижегородской областях, где работали системы ПВО.

Временно приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары.

