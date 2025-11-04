У Росії після нічної атаки дронів зупинили роботу відразу два великі нафтопереробні підприємства — нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ.

Про це 4 листопада це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді Нацбезпеки й оборони України Андрій Коваленко.

У Росії зупинили роботу два заводи: що відомо

— Одразу два підприємства – нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ – зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі, — зазначив Коваленко.

За його словами, російські джерела також повідомляють про перебої з електропостачанням у Курській області.

За даними російських ЗМІ, 4 листопада у Башкортостані було оголошено безпілотну небезпеку.

Місцеві жителі Стерлітамака повідомляли про два потужні вибухи — близько 6:20 та 7:00 ранку за місцевим часом.

Глава Республики Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що інцидент стався на території Стерлітамакського нафтохімічного заводу.

За його словами, вибух пролунав у цеху водоочищення, після чого частково обвалилося приміщення.

Люди під час атаки на Стерлітамакський НПЗ не постраждали.

Два заводи у Росії зупинили роботу 4 листопада 2025 – що відомо Фото 1

Стерлітамакський нафтохімічний завод на карті

Згодом губернатор Башкортостану Радій Хабіров визнав, що підприємство атакували два невідомі безпілотники.

За офіційною версією, їх нібито збили, а уламки впали на промзону біля допоміжного цеху.

Варто зазначити, що цей завод входить до складу російського холдингу Росхім і виробляє продукцію для нафтопереробної, харчової, медичної, косметичної та гумотехнічної промисловості.

Крім того, у ніч проти 4 листопада вибухи лунали також у Липецькій та Нижньогородській областях, де працювали системи ППО.

Два заводи у Росії зупинили роботу 4 листопада 2025 – що відомо Фото 2

Нижньогородський НПЗ на карті

Тимчасово призупиняли роботу аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова й Самари.

атака на РФ НПЗ

