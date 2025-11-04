У Росії після нічної атаки дронів зупинили роботу відразу два великі нафтопереробні підприємства — нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ.

Про це 4 листопада це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді Нацбезпеки й оборони України Андрій Коваленко.

У Росії зупинили роботу два заводи: що відомо

— Одразу два підприємства – нафтохімічний завод у Башкортостані та Нижньогородський НПЗ – зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі, — зазначив Коваленко.

За його словами, російські джерела також повідомляють про перебої з електропостачанням у Курській області.

За даними російських ЗМІ, 4 листопада у Башкортостані було оголошено безпілотну небезпеку.

Місцеві жителі Стерлітамака повідомляли про два потужні вибухи — близько 6:20 та 7:00 ранку за місцевим часом.

Глава Республики Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що інцидент стався на території Стерлітамакського нафтохімічного заводу.

За його словами, вибух пролунав у цеху водоочищення, після чого частково обвалилося приміщення.

Люди під час атаки на Стерлітамакський НПЗ не постраждали.

Згодом губернатор Башкортостану Радій Хабіров визнав, що підприємство атакували два невідомі безпілотники.

За офіційною версією, їх нібито збили, а уламки впали на промзону біля допоміжного цеху.

Варто зазначити, що цей завод входить до складу російського холдингу Росхім і виробляє продукцію для нафтопереробної, харчової, медичної, косметичної та гумотехнічної промисловості.

Крім того, у ніч проти 4 листопада вибухи лунали також у Липецькій та Нижньогородській областях, де працювали системи ППО.

Тимчасово призупиняли роботу аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова й Самари.

