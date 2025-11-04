Польша не будет ждать европейскую «стену из дронов» — в течение нескольких месяцев начнется создание национальной системы противодействия беспилотникам.

Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

Польша создаст собственную «стену дронов»: что известно

По словам Томчика, Министерство обороны уже в этом месяце объявит об инвестициях в решения для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских БПЛА в рамках широкой программы усиления противовоздушной защиты.

Сейчас смотрят

Детали о сумме не раскрываются, но власти стремятся, чтобы по крайней мере половина контрактов досталась польским компаниям.

К решительным шагам подтолкнуло недавнее инцидентное развертывание истребителей НАТО в сентябре, когда около 20 беспилотников пересекли воздушное пространство Польши во время массированного российского удара по Украине.

Этот эпизод выявил пробелы в обороне: дорогостоящее противоракетное вооружение приходилось применять против относительно дешевых дронов.

Томчик подчеркнул, что польская система должна быть комплексной: сеть датчиков и эффекторов, которые будут работать вместе — сначала обнаруживать и идентифицировать цели, а затем нейтрализовывать их.

Планы предусматривают, что первые элементы новой системы будут введены в эксплуатацию уже примерно через три месяца после объявления об инвестициях, а завершение полного развертывания ожидается в течение двух лет.

Польша не отвергает идеи европейской координации: министерство готово рассматривать внешние предложения и интегрировать их в будущую национальную систему.

Однако на первом месте — собственные проекты.

— «Стена» ЕС может дополнить польскую защиту позже, но приоритет останется за национальными решениями, — заявил Томчик.

Для финансирования части работ планируют использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE.

Польша получила значительный начальный пакет в рамках этой программы — указываются сотни миллиардов злотых/евро в разных оценках — что дает ей ресурс для быстрого запуска проектов беспилотной защиты.

Томчик напомнил, что в июле Минобороны выделило 200 млн злотых на закупку боевых и учебных БПЛА, а также ускорило процедуры закупок вооружений.

Учитывая опыт боевого использования беспилотников как в России, так и в Украине, он призвал сделать усиление возможностей в этой сфере приоритетом для всех направлений — в воздухе, на суше и на море.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.