Польша создаст собственную “стену из дронов”: что говорят в Минобороны
- Польша начнет создание собственной системы борьбы с дронами уже в ближайшие месяцы — не дожидаясь инициативы ЕС по «стене из дронов».
- По крайней мере 50% контрактов планируют передать польским компаниям.
- Новая система будет включать сеть датчиков и эффекторов, которые будут обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать цели.
Польша не будет ждать европейскую «стену из дронов» — в течение нескольких месяцев начнется создание национальной системы противодействия беспилотникам.
Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.
Польша создаст собственную «стену дронов»: что известно
По словам Томчика, Министерство обороны уже в этом месяце объявит об инвестициях в решения для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских БПЛА в рамках широкой программы усиления противовоздушной защиты.
Детали о сумме не раскрываются, но власти стремятся, чтобы по крайней мере половина контрактов досталась польским компаниям.
К решительным шагам подтолкнуло недавнее инцидентное развертывание истребителей НАТО в сентябре, когда около 20 беспилотников пересекли воздушное пространство Польши во время массированного российского удара по Украине.
Этот эпизод выявил пробелы в обороне: дорогостоящее противоракетное вооружение приходилось применять против относительно дешевых дронов.
Томчик подчеркнул, что польская система должна быть комплексной: сеть датчиков и эффекторов, которые будут работать вместе — сначала обнаруживать и идентифицировать цели, а затем нейтрализовывать их.
Планы предусматривают, что первые элементы новой системы будут введены в эксплуатацию уже примерно через три месяца после объявления об инвестициях, а завершение полного развертывания ожидается в течение двух лет.
Польша не отвергает идеи европейской координации: министерство готово рассматривать внешние предложения и интегрировать их в будущую национальную систему.
Однако на первом месте — собственные проекты.
— «Стена» ЕС может дополнить польскую защиту позже, но приоритет останется за национальными решениями, — заявил Томчик.
Для финансирования части работ планируют использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE.
Польша получила значительный начальный пакет в рамках этой программы — указываются сотни миллиардов злотых/евро в разных оценках — что дает ей ресурс для быстрого запуска проектов беспилотной защиты.
Томчик напомнил, что в июле Минобороны выделило 200 млн злотых на закупку боевых и учебных БПЛА, а также ускорило процедуры закупок вооружений.
Учитывая опыт боевого использования беспилотников как в России, так и в Украине, он призвал сделать усиление возможностей в этой сфере приоритетом для всех направлений — в воздухе, на суше и на море.