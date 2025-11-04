Польща не чекатиме на європейську “стіну з дронів” — упродовж кількох місяців розпочнеться створення національної системи протидії безпілотникам.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Польща створить власну “стіну дронів”: що відомо

За словами Томчика, Міністерство оборони вже в цьому місяці оголосить про інвестиції в рішення для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих БПЛА в рамках широкої програми посилення протиповітряного захисту.

Деталі щодо суми не розкриваються, але влада прагне, аби щонайменше половина контрактів дісталась польським компаніям.

Підштовхнуло до рішучих кроків недавнє інцидентне розгортання винищувачів НАТО у вересні, коли близько 20 безпілотників, що перетнули повітряний простір Польщі під час масованого російського удару по Україні, були збиті літаками.

Той епізод виявив прогалини в обороні: дороге протиракетне озброєння доводилося застосовувати проти відносно дешевих дронів.

Томчик наголосив, що польська система має бути комплексною: мережа датчиків і ефекторів, які працюватимуть разом — спочатку виявлятимуть і ідентифікуватимуть цілі, а потім нейтралізовуватимуть їх.

Плани передбачають, що перші елементи нової системи будуть введені в експлуатацію вже через приблизно три місяці після оголошення про інвестиції, а завершення повного розгортання очікується протягом двох років.

Польща не відкидає ідеї європейської координації: міністерство готове розглядати зовнішні пропозиції та інтегрувати їх у майбутню національну систему.

Проте на першому місці — власні проєкти.

— “Стіна” ЄС може доповнити польський захист пізніше, але пріоритет залишиться за національними рішеннями, — заявив Томчик.

Для фінансування частини робіт планують використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE.

Польща отримала значний початковий пакет у межах цієї програми — вказуються сотні млрд злотих/євро в різних оцінках — що дає їй ресурс для швидкого запуску проєктів безпілотного захисту.

Томчик нагадав, що у липні Міноборони виділило 200 млн злотих на закупівлю бойових і навчальних БПЛА, а також прискорило процедури закупівель озброєнь.

З огляду на досвід бойового використання безпілотників як у Росії, так і в Україні, він закликав зробити посилення можливостей у цій сфері пріоритетом для всіх напрямів — у повітрі, на суші й на морі.

