Румыния поднимала в воздух четыре истребителя во время ночной атаки РФ по портовой инфраструктуре Украины на Дунае.

Атака на Измаил: Румыния поднимала истребители

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в ночь с 3 на 4 ноября российские войска снова атаковали украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай, вблизи румынской границы.

В связи с этими ударами страна подняла в воздух четыре истребителя для мониторинга ситуации и защиты воздушного пространства.

– В ночь с 3 на 4 ноября войска Российской Федерации совершили два нападения на украинскую портовую инфраструктуру, расположенную на реке Дунай. В результате этих действий на украинском берегу наблюдались многочисленные взрывы, – говорится в пресс-релизе Министерства обороны, обнародованном во вторник.

Согласно сообщению, после сигналов систем наблюдения в 00:17 в воздух поднялись два истребителя F-16, дислоцированные на авиабазе Фетешты, а в 02:45 – два немецких Eurofighter Typhoon с авиабазы Михаила Когелнихану.

Самолеты осуществляли разведку и контроль воздушного пространства с целью обеспечения безопасности Румынии.

– Командиры миссии имели разрешение на поражение воздушных целей, если они входили в национальное воздушное пространство и угрожали безопасности граждан Румынии. Никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не обнаружено, а остатков летательных аппаратов на национальной территории не найдено, – заявили в ведомстве.

Министерство обороны Румынии подчеркнуло, что «решительно осуждает нападения Российской Федерации на гражданскую инфраструктуру Украины», назвав их «серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности».

В ведомстве также подчеркнули, что Румыния поддерживает постоянный контакт с союзниками по НАТО и ЕС, сохраняя высокий уровень бдительности и готовности к реагированию.

Напомним, в ночь на 4 ноября Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре города Измаил в Одесской области.

В результате атаки возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование.

