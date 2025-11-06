Шведська сторона може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen, про яку сторони домовилися у жовтні.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Gripen для України: Швеція може профінансувати частину угоди

За словами Йонсона, Україна та Швеція ведуть переговори щодо угоди про Gripen і мають певний прогрес. Він додав, що основна частина фінансування ляже на Україну, але є й інші шляхи.

– Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 млрд крон наступного року і 40 млрд у 2027 році, – сказав він.

Міністр додав, що Швеція представила угоду про Gripen Коаліції рішучих, і деякі з її учасників можуть потенційно долучитися до її фінансування.

– Можливо, країни, які мають підкомпоненти у Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди, – сказав Йонсон.

Літаки Gripen посилять Повітряні сили ЗСУ – Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що триває робота над постачанням в Україну шведських бойових літаків Gripen.

– У жовтні президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали домовленості, які відкривають шлях до передачі літаків Україні, – написав Шмигаль.

Він розповів, що під час візиту до Швеції відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen.

Обговорили з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну.

– Сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО. Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба, – наголосив міністр.

Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100–150 винищувачів Gripen серії Е.

Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних трьох років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші літаки – вочевидь, старіших моделей – можуть надійти вже у 2026 році.

