Украина готовит технические команды для того, чтобы следующий год стал стартом использования истребителей Gripen. В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что не уверен в наличии четкого графика поставок.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил первые поставки новейших истребителей Gripen для Украины в течение 3 лет.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции политиков.

Зеленский о выборе Gripen и сроках поставок

Отвечая на вопрос журналистов о выборе шведских истребителей, президент объяснил, что Украина располагает информацией о различных типах самолетов и может сравнивать их с другими платформами.

— Не хочу раскрывать все детали, но Gripen — это приоритет. Это вопрос средств, маневра и способов использования. Gripen — одни из лучших самолетов в мире, — отметил Зеленский.

На уточнение о возможности краткосрочных поставок он добавил: Я не уверен, что есть график по Gripen.

По словам Зеленского, команды Украины и Швеции “должны сделать все, чтобы следующий год стал временем начала более предметной реализации наших договоренностей, начала использования Gripen”.

Премьер Швеции о сроках поставок Gripen Украине

В то же время, премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что производство нового поколения Gripen, которое планирует приобрести Украина, только начинается. Поэтому первые поставки новейших истребителей Gripen будут возможны в течение 3 лет.

— Сейчас производственные мощности только создаются, так что на практике мы говорим о трех годах. Где-то тогда мы сможем начать поставки, и, конечно, 150 самолетов невозможно поставить сразу. Это долгосрочный процесс, – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях относительно будущей закупки от 100 до 150 новых истребителей JAS 39 Gripen E.

Стоит отметить, что документ не предусматривает немедленных поставок и рассчитан на длительную перспективу — 10–15 лет.

Зеленский подчеркнул, что важно сделать все возможное, чтобы уже в следующем году увидеть первые результаты меморандума о намерениях.

Президент уточнил, что стороны должны дополнить рамочное соглашение полным содержанием, а Украина уже готовила и продолжает готовить пилотов для управления Gripen.

Источник : Офис президента

