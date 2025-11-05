ЄС хоче ускладнити в’їзд у Шенген для росіян: багаторазові візи стануть винятком
- ЄС збирається посилити правила в'їзду у Шенгенську зону для росіян.
- Так, громадяни РФ зможуть у більшості випадків отримувати лише одноразові візи, а багаторазові — лише за гуманітарних міркувань або для осіб з подвійним громадянством ЄС.
- Однак Європейська комісія може ускладнити процес, вона не здатна запровадити повну заборону на в'їзд для росіянам.
Євросоюз готується ще більше посилити візові правила для громадян РФ, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.
ЄС готується посилити візові правила для росіян
Як повідомила Politico, троє європейських чиновників, ЄС збирається посилити правила в’їзду у Шенгенську зону.
Цей крок означатиме, що росіяни у більшості випадків отримуватимуть лише одноразові візи, а багаторазові — за винятком гуманітарних міркувань або для осіб з подвійним громадянством ЄС.
Видання нагадує, що Брюссель вже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши наприкінці 2022 року дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Деякі країни-члени, такі як країни Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суворо обмеживши росіянам в’їзд на свою територію.
Проте видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Європейська комісія може ускладнити процес, вона не здатна запровадити повну заборону на в’їзд для росіянам.
Так, у 2024 році громадянам Росії видали понад півмільйона шенгенських віз, що більше, ніж у 2023-му, але значно менше, ніж до повномасштабної війни — у 2019 році таких дозволів було понад 4 млн. Politico зазначає, що Угорщина, Франція, Іспанія та Італія продовжують ліберально видавати туристичні візи росіянам.
Очікується, що нові, суворіші правила, що є частиною пакету заходів, спрямованих на зменшення кількості росіян, які в’їжджають до блоку, будуть офіційно прийняті та впроваджені цього тижня.
Окремо і у рамках свого 19-го пакету санкцій ЄС хоче обмежити пересування російських дипломатів. Планується ввести вимоги про інформування ними держав про поїздки через Шенгенську зону. Це має допомогти у протидії “все більш ворожій розвідувальній діяльності” Кремля.