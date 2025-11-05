Євросоюз готується ще більше посилити візові правила для громадян РФ, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.

Як повідомила Politico, троє європейських чиновників, ЄС збирається посилити правила в’їзду у Шенгенську зону.

Цей крок означатиме, що росіяни у більшості випадків отримуватимуть лише одноразові візи, а багаторазові — за винятком гуманітарних міркувань або для осіб з подвійним громадянством ЄС.

Видання нагадує, що Брюссель вже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши наприкінці 2022 року дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Деякі країни-члени, такі як країни Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суворо обмеживши росіянам в’їзд на свою територію.

Проте видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Європейська комісія може ускладнити процес, вона не здатна запровадити повну заборону на в’їзд для росіянам.

Так, у 2024 році громадянам Росії видали понад півмільйона шенгенських віз, що більше, ніж у 2023-му, але значно менше, ніж до повномасштабної війни — у 2019 році таких дозволів було понад 4 млн. Politico зазначає, що Угорщина, Франція, Іспанія та Італія продовжують ліберально видавати туристичні візи росіянам.

Очікується, що нові, суворіші правила, що є частиною пакету заходів, спрямованих на зменшення кількості росіян, які в’їжджають до блоку, будуть офіційно прийняті та впроваджені цього тижня.

Окремо і у рамках свого 19-го пакету санкцій ЄС хоче обмежити пересування російських дипломатів. Планується ввести вимоги про інформування ними держав про поїздки через Шенгенську зону. Це має допомогти у протидії “все більш ворожій розвідувальній діяльності” Кремля.

