За последние пять лет Китай существенно расширил сеть предприятий, связанных с производством ракет и деятельностью ракетных войск.

К такому выводу пришли CNN по результатам нового анализа, основанного на спутниковых снимках, картах и открытых правительственных отчетах.

Китай увеличил ракетное производство более чем на 60%

По данным CNN, страна укрепляет свой потенциал для сдерживания США и усиления влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас смотрят

Из более чем 130 идентифицированных объектов, связанных с ракетной программой или ракетными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), — структуры, контролирующей ядерный арсенал, — признаки расширения зафиксированы более чем на 60%.

Общая площадь застройки с 2020 по 2025 год выросла более чем на 21 млн квадратных футов (более 2 млн кв. м).

На новых снимках видно появление башен, укреплений и даже частей ракет, что свидетельствует об активной разработке новых видов оружия.

— Мы наблюдаем, как Китай позиционирует себя как глобальную сверхдержаву. Это начало новой гонки вооружений — и Китай в ней уже бежит на полную, — отметил Уильям Альберк, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями.

Журналисты идентифицировали более десятка ранее неизвестных объектов, исследовав открытые данные двух основных китайских оборонных подрядчиков и их дочерних компаний.

Полученную информацию проверили с помощью геопространственного анализа.

В некоторых регионах производственные комплексы буквально заменили деревни и сельскохозяйственные земли, разрастаясь на десятки тысяч квадратных метров.

В CNN отмечают, что с тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, Китай инвестировал миллиарды долларов в модернизацию военных технологий.

Его стратегическая цель — превратить Народно-освободительную армию в боевую силу «мирового класса».

Именно по его инициативе были созданы Ракетные силы НОАК — элитное подразделение, которое контролирует растущий арсенал ядерных и баллистических ракет.

Си Цзиньпин назвал эти войска «ядром стратегического сдерживания и опорой национальной безопасности».

Китайские оборонные предприятия сегодня обеспечивают оружием почти все подразделения НОАК — самой многочисленной армии в мире, насчитывающей более 2 млн военных.

Такое быстрое наращивание резко контрастирует с проблемами поставок и производства в Соединенных Штатах, отмечает CNN.

Журналисты обратились за комментарием в Минобороны Китая, однако ответа пока не получили.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил возобновить ядерные испытания.

Администрация отметила, что Соединенные Штаты будут проводить испытания без подрыва боевых ядерных зарядов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.