Китай расширил ракетное производство более чем на 60% — CNN
За последние пять лет Китай существенно расширил сеть предприятий, связанных с производством ракет и деятельностью ракетных войск.
К такому выводу пришли CNN по результатам нового анализа, основанного на спутниковых снимках, картах и открытых правительственных отчетах.
Китай увеличил ракетное производство более чем на 60%
По данным CNN, страна укрепляет свой потенциал для сдерживания США и усиления влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Из более чем 130 идентифицированных объектов, связанных с ракетной программой или ракетными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), — структуры, контролирующей ядерный арсенал, — признаки расширения зафиксированы более чем на 60%.
Общая площадь застройки с 2020 по 2025 год выросла более чем на 21 млн квадратных футов (более 2 млн кв. м).
На новых снимках видно появление башен, укреплений и даже частей ракет, что свидетельствует об активной разработке новых видов оружия.
— Мы наблюдаем, как Китай позиционирует себя как глобальную сверхдержаву. Это начало новой гонки вооружений — и Китай в ней уже бежит на полную, — отметил Уильям Альберк, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями.
Журналисты идентифицировали более десятка ранее неизвестных объектов, исследовав открытые данные двух основных китайских оборонных подрядчиков и их дочерних компаний.
Полученную информацию проверили с помощью геопространственного анализа.
В некоторых регионах производственные комплексы буквально заменили деревни и сельскохозяйственные земли, разрастаясь на десятки тысяч квадратных метров.
В CNN отмечают, что с тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, Китай инвестировал миллиарды долларов в модернизацию военных технологий.
Его стратегическая цель — превратить Народно-освободительную армию в боевую силу «мирового класса».
Именно по его инициативе были созданы Ракетные силы НОАК — элитное подразделение, которое контролирует растущий арсенал ядерных и баллистических ракет.
Си Цзиньпин назвал эти войска «ядром стратегического сдерживания и опорой национальной безопасности».
Китайские оборонные предприятия сегодня обеспечивают оружием почти все подразделения НОАК — самой многочисленной армии в мире, насчитывающей более 2 млн военных.
Такое быстрое наращивание резко контрастирует с проблемами поставок и производства в Соединенных Штатах, отмечает CNN.
Журналисты обратились за комментарием в Минобороны Китая, однако ответа пока не получили.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил возобновить ядерные испытания.
Администрация отметила, что Соединенные Штаты будут проводить испытания без подрыва боевых ядерных зарядов.