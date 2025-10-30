Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Департаменту войны возобновить испытания ядерного оружия впервые с 1992 года, чтобы сравнять условия с другими странами.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Возобновление ядерных испытаний в США

Трамп подчеркнул, что во время его первого президентского срока США полностью обновили и модернизировали арсенал ядерного оружия.

— Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Из-за его огромной разрушительной силы я не хотел этого делать, но не имел выбора, — написал американский президент.

По его словам, Россия занимает второе место по количеству ядерных боеголовок, а Китай — третье, но может достичь паритета с США в течение пяти лет.

Трамп отметил, что процесс испытаний начнется немедленно.

Во время перелета из Южной Кореи 30 октября Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что возобновление ядерных испытаний после 30-летнего моратория будет уместным.

— Кажется, все они проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но поскольку другие проводят испытания, я думаю, что уместно, чтобы мы также это делали, — пояснил президент США.

Трамп не уточнил, когда и где состоятся ядерные испытания, сказав только:

— У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено.

В то же время американский президент поддержал денуклеаризацию — процесс сокращения или полного отказа от ядерного оружия.

— Я хотел бы увидеть денуклеаризацию. Это то, о чем мы на самом деле говорим с Россией, и Китай будет привлечен к этому, если мы что-то сделаем, — сказал Трамп.

По данным августовского отчета Исследовательской службы Конгресса, США понадобится от 24 до 36 месяцев для проведения испытания ядерного оружия после президентского указа.

Стоит отметить, что ни одна из трех основных ядерных держав — Россия, США и Китай — не испытывала ядерное оружие с 1996 года, когда последнее тестирование провел Китай.

Россия в последний раз испытала ядерное устройство в 1990 году, США – в 1992 году.

Однако ядерные державы продолжают разрабатывать и испытывать системы доставки ядерных боеголовок.

В частности, несколько дней назад Россия заявила, что успешно испытала суперторпеду Посейдон с ядерным двигателем.

