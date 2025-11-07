За останні п’ять років Китай суттєво розширив мережу підприємств, пов’язаних із виробництвом ракет та діяльністю ракетних військ.

Такого висновку дійшли CNN за результатами нового аналізу, що базується на супутникових знімках, картах і відкритих урядових звітах.

Китай збільшив ракетні виробництва на понад 60%

За даними CNN, країна зміцнює свій потенціал для стримування США та посилення впливу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

З понад 130 ідентифікованих об’єктів, які пов’язані з ракетною програмою або ракетними силами Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), — структури, що контролює ядерний арсенал, — ознаки розширення зафіксовано більш ніж на 60%.

Загальна площа забудови з 2020 до 2025 рік зросла більш ніж на 21 млн квадратних футів (понад 2 млн кв. м).

На нових знімках видно появу веж, укріплень і навіть частин ракет, що свідчить про активне розроблення нових видів зброї.

— Ми спостерігаємо, як Китай позиціонує себе як глобальну наддержаву. Це початок нової гонки озброєнь — і Китай у ній уже біжить на повну,— зазначив Вільям Альберк, старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму та колишній директор НАТО з контролю над озброєннями.

Журналісти ідентифікували понад десяток раніше невідомих об’єктів, дослідивши відкриті дані двох основних китайських оборонних підрядників і їхніх дочірніх компаній.

Отриману інформацію перевірили за допомогою геопросторового аналізу.

У деяких регіонах виробничі комплекси буквально замінили села та сільськогосподарські землі, розростаючись на десятки тисяч квадратних метрів.

У CNN зазначають, відтоді як Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році, Китай інвестував мільярди доларів у модернізацію військових технологій.

Його стратегічна мета — перетворити Народно-визвольну армію на бойову силу “світового класу”.

Саме за його ініціативи створено Ракетні сили НВАК — елітний підрозділ, який контролює зростаючий арсенал ядерних і балістичних ракет.

Сі Цзіньпінь назвав ці війська “ядром стратегічного стримування та опорою національної безпеки”.

Китайські оборонні підприємства сьогодні забезпечують зброєю майже всі підрозділи НВАК — найчисленнішої армії у світі, що налічує понад 2 млн військових.

Таке швидке нарощування різко контрастує з проблемами постачання та виробництва у Сполучених Штатів, зазначає CNN.

Журналісти звернулися по коментар до Міноборони Китаю, однак відповіді поки не отримали.

Раніше президент США Дональд Трамп доручив відновили ядерні випробовування.

Адміністрація зазначила, що Сполучені Штати проводитимуть випробування без підриву бойових ядерних зарядів.

