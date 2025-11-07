По меньшей мере пять человек погибли во Вьетнаме в результате мощного тайфуна Келмаги, который обрушился на прибрежные районы страны с разрушительными ветрами и проливными дождями.

Тайфун Келмаги: что известно

Ранее стихия прошла по Филиппинам, где унесла жизни по меньшей мере 188 человек, поздно вечером 6 ноября тайфун накрыл центральные провинции Вьетнама.

Ураган вырывал деревья с корнями, разрушал жилые дома, обесточил десятки населенных пунктов и постепенно ослабел, двигаясь вглубь страны.

По данным вьетнамского Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, семь человек получили ранения, повреждено более 2,8 тыс. домов, а 1,3 млн жителей остались без электричества.

Власти предупредили о ливнях до 200 мм осадков в центральных регионах и риске наводнений и оползней из-за поднятия уровня рек.

Государственное информагентство сообщило, что железнодорожная инфраструктура в провинции Куангнгай пострадала, а правительство мобилизовало более 268 тыс. военных для проведения поисково-спасательных работ.

В частности, ожидаются возможные подтопления в Центральном нагорье — ключевом регионе выращивания кофе.

По данным Reuters, Келмаги стал уже 13 тайфуном в Южно-Китайском море в этом году, и регион остается чрезвычайно уязвимым к таким природным явлениям.

Между тем к Филиппинам приближается новый шторм — Фун-Вонг, который может перерасти в супертайфун и достичь северных островов страны уже в воскресенье вечером или утром в понедельник.

Напомним, что тайфун Келмаги достиг Филиппин 4 ноября.

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения в центральных районах страны — погиб 21 человек, еще более 400 тыс. человек эвакуированы.

