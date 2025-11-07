Щонайменше п’ятеро людей загинули у В’єтнамі внаслідок потужного тайфуну Келмагі, який налетів на прибережні райони країни з нищівними вітрами та проливними дощами.

Про це повідомляє Reuters.

Тайфун Келмагі: що відомо

Раніше стихія пройшлася Філіппінами, де забрала життя щонайменше 188 людей, пізно ввечері 6 листопада тайфун накрив центральні провінції В’єтнаму.

Буревій виривав дерева з корінням, руйнував житлові будинки, знеструмив десятки населених пунктів і поступово ослаб, рухаючись углиб країни.

За даними в’єтнамського Агентства з управління надзвичайними ситуаціями, семеро людей отримали поранення, пошкоджено понад 2,8 тис. будинків, а 1,3 млн мешканців залишилися без електрики.

Влада попередила про зливи до 200 мм опадів у центральних регіонах і ризик повеней та зсувів через підняття рівня річок.

Державне інформагентство повідомило, що залізнична інфраструктура в провінції Куангнгай зазнала ушкоджень, а уряд мобілізував понад 268 тис. військових для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Зокрема, очікуються можливі підтоплення у Центральному нагір’ї — ключовому регіоні вирощування кави.

За даними Reuters, Келмагі став уже 13-м тайфуном у Південно-Китайському морі цього року, і регіон залишається надзвичайно вразливим до таких природних явищ.

Тим часом до Філіппін наближається новий шторм — Фун-Вонг, який може перерости у супертайфун і досягти північних островів країни вже у неділю ввечері або вранці в понеділок.

Нагадаємо, що тайфун Келмагі дістався Філіппін 4 листопада.

Сильні дощі спричинили масштабні повені у центральних районах країни — загинула 21 людина, ще понад 400 тис. осіб евакуйовано.

