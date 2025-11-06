Двухпартийная группа сенаторов США призвала Венгрию прекратить покупать российские энергоносители накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана и президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Сенаторы США призвали Венгрию отказаться от энергоносителей РФ

Законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия “не демонстрирует никаких признаков сокращения зависимости от российских ископаемых видов топлива”.

Они призвали Орбана и других потребителей российских энергоносителей следовать предложению Европейского Союза, принятому в июне, и прекратить их импорт к 2027 году.

Как пишет издание, под соответствующей резолюцией подписались десять сенаторов, в частности республиканцы Роджер Викер из Миссисипи, Том Тиллис из Северной Каролины и Митч Макконнелл из Кентукки, а также демократы Джин Шагин из Нью-Гэмпшира, Крис Ван Голлен из Мэриленда и Крис Кунс из Делавэра.

Ожидается, что венгерский лидер, который давно пользуется симпатиями американских консерваторов, будет пытаться использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы сохранить возможность покупать российскую нефть.

В это же время другие европейские страны сокращают ее закупки после начала вторжения России в Украину в 2022 году.

— Владимир Путин — военный преступник, который использует экспорт энергоносителей из России для финансирования своей кампании убийств и агрессии, — заявил Тиллис. — Эта резолюция четко дает понять, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора.

Демократка Джин Шагин добавила, что «Европа достигла чрезвычайного прогресса в сокращении энергетических связей с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и укреплять позиции Кремля».

Орбан отправился в США

6 ноября днем стало известно, что Орбан отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Орбан надеется открыть “новую главу в венгерско-американских отношениях с президентом Трампом”.

— Наша цель – установить стратегическое партнерство, которое включает энергетические отношения, инвестиции, сотрудничество в оборонной сфере и переговоры о мире после российско-украинской войны. Мы работаем над соглашением, которое основано на взаимной выгоде и служит интересам всего венгерского народа, – написал он в Facebook.

