Двопартійна група сенаторів США закликала Угорщину припинити купувати російські енергоносії напередодні зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана і президента Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Законодавці висловили занепокоєння тим, що Угорщина “не демонструє жодних ознак скорочення залежності від російських викопних видів палива”.

Вони закликали Орбана та інших споживачів російських енергоносіїв дотримуватися пропозиції Європейського Союзу, ухваленої в червні та припинити їх імпорт до 2027 року.

Як пише видання, під відповідною резолюцією підписалися десятеро сенаторів, зокрема республіканці Роджер Вікер із Міссісіпі, Том Тілліс із Північної Кароліни та Мітч Макконнелл із Кентуккі, а також демократи Джин Шагін із Нью-Гемпшира, Кріс Ван Голлен із Меріленду та Кріс Кунс із Делаверу.

Очікується, що угорський лідер, який давно користується симпатіями американських консерваторів, намагатиметься використати свої дружні відносини з Трампом, щоб зберегти можливість купувати російську нафту.

У цей же час інші європейські країни скорочують її закупівлі після початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

– Володимир Путін – воєнний злочинець, який використовує експорт енергоносіїв із Росії для фінансування своєї кампанії вбивств і агресії, – заявив Тілліс. – Ця резолюція чітко дає зрозуміти, що ми не дозволимо енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора.

Демократка Джин Шагін додала, що “Європа досягла надзвичайного прогресу у скороченні енергетичних зв’язків із Москвою, але дії Угорщини продовжують підривати колективну безпеку та зміцнювати позиції Кремля”.

Орбан вирушив до США

6 листопада вдень стало відомо, Орбан вирушив до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Орбан сподівається відкрити “новий розділ в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом”.

– Наша мета – встановити стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, співпрацю в оборонній сфері та переговори щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, яка базується на взаємній вигоді та служить інтересам усього угорського народу, – написав він у Facebook.

