Венгрия получила гарантии от США относительно исключении страны из-под действия санкций против российских энергоносителей, заявил Виктор Орбан.

Орбан об освобождении Венгрии от санкций США на российские энергоносители

Виктор Орбан сообщил, что его страна получила от США гарантии об исключении Венгрии из-под действия санкций против российских энергоносителей, сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на брифинг Орбана.

— Мы получили полное освобождение от санкций для трубопроводов Турецкий поток и Дружба, — заявил премьер-министр Венгрии.

Таким образом, Венгрия может продолжать покупать нефть и газ у России.

Орбан отметил, что это возможность “защитить снижение счетов за коммунальные услуги”, и “Венгрия и в дальнейшем будет иметь самые дешевые цены на энергоносители”.

Несмотря на то, что Дональд Трамп в целом выступает против того, чтобы другие страны покупали российские энергоносители, Орбан заявил, что за закрытыми дверями получил одобрение этого от главы Штатов.

— Мы также разрабатываем новые формы американо-венгерского финансового сотрудничества, чтобы укрепить и сохранить венгерскую финансовую стабильность, — сказал он.

Кроме того, Орбан говорил о сотрудничестве в космической и военной промышленности, заявив, что это даст Венгрии доступ к наиболее полному оборонному вооружению, которое до этого было “заблокировано администрацией Байдена”.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что “рассматривает” возможность освобождения Венгрии от санкций по покупке российской нефти, поскольку страна не имеет выхода к морю.

