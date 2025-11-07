Президент США Дональд Трамп заявил, что “рассматривает” возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении покупки российской нефти, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Венгрию могут освободить от санкций в отношении нефти из РФ

– Им (Венгрии, – Ред.) очень трудно получать нефть и газ из других районов. У них нет моря, у них нет портов, поэтому они сталкиваются с серьезной проблемой. Если посмотреть на то, что происходит в Европе, то многие из этих стран не имеют таких проблем и покупают у России большие объемы нефти и газа, и, как вы знаете, меня это очень беспокоит, – сказал он.

Орбан заявил, что в настоящее время основные поставки нефти для Венгрии поступают через нефтепровод Дружба, а дополнительным источником является хорватский нефтепровод.

Венгерский премьер заявил, что они хотели бы убедить хорватские власти увеличить мощность нефтепровода, чтобы иметь возможность поставлять больше, и отметил, что в нынешних условиях он не может выполнять роль основного маршрута.

Он подчеркнул, что в будущем и с увеличением инвестиций ситуация может измениться.

