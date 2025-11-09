Китай приостановил запрет на экспорт в США некоторых материалов двойного назначения.

Об этом сообщило Министерство торговли КНР, пишет Bloomberg.

— Для реализации договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торговых консультаций в Куала-Лумпуре (Малайзия), Китай решил с 10 ноября 2025 года приостановить действие ограничений и мер экспортного контроля против в общей сложности 31 американской организации, — говорится в сообщении министерства.

Это решение было принято после некоторого смягчения торговой напряженности между двумя странами.

Речь идет об экспорте галлия, германия и сурьмы — материалов, которые используются в производстве полупроводников, применяемых в смартфонах и компьютерной технике.

Эти материалы также используются в технологиях радиоэлектронной борьбы, системах наблюдения, а сурьма — еще и в производстве ракетных систем и боеприпасов.

Запрет на экспорт этих материалов был введен год назад. Как указано в заявлении министерства, приостановка будет действовать “с этого момента и до 27 ноября 2026 года”.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп недавно договорились о снижении пошлин и смягчении других торговых мер сроком на один год.

Это решение должно ослабить напряжение в мировых цепочках поставок после торговой войны между странами, которая могла еще больше обостриться.

Пекин также ослабил контроль за экспортом редкоземельных элементов и материалов для литиевых батарей и согласился возобновить поставки ключевых микрочипов для европейских производителей.

Напомним, 5 ноября министерство финансов Китая со ссылкой на решение Тарифной комиссии Государственного совета (правительства) КНР сообщило, что правительство приостановит на год действие дополнительного 24% тарифа на товары из США.

Однако будет сохранена 10% пошлина, которая была введена в ответ на 10% тариф, объявленный Трампом 2 апреля.

