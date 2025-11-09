Президент России Владимир Путин оказался в патовой ситуации, поскольку не смог достичь обещанных целей и теперь вынужден демонстрировать хоть какие-то результаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian, обнародованном в воскресенье, 9 ноября.

Ситуация для Путина похожа на патовую — Зеленский

Отвечая на вопрос журналиста, почему именно сейчас Путин провоцирует Европу, Зеленский выразил убеждение, что российский диктатор загнан в тупик.

— Мне кажется, что он находится в тупиковой ситуации в отношении реальных успехов на поле боя. Ситуация больше похожа на патовую для него. Почему? Потому что для нас это очень трудно, но мы у себя дома и защищаем свое, – сказал глава государства.

По словам президента, украинское общество защищает себя, военные защищают, “это тело государства защищается от этого нападения”.

— А у него (Путина. – Ред.) другая история. Во-первых, он информационно радикально настроил свое общество на это. Во-вторых, он пообещал цели. Он их не достиг. И поэтому ему нужно показывать какие-то достижения, – отметил Зеленский.

Напомним, 9 ноября Владимир Зеленский подписал новые решения о введении санкций против ряда российских лиц и компаний. Глава государства назвал эти санкции “особыми”.

В обновленный санкционный список попал, в частности, представитель Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев.

Также ограничения введены в отношении российских издательств Вече, Питер, Книжный мир, Центрполиграф и Яуза, которые оправдывают военную агрессию РФ и распространяют пропаганду.

