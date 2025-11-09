Президент Росії Володимир Путін опинився у патовій ситуації, оскільки не зміг досягти обіцяних цілей і тепер змушений демонструвати хоч якісь результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian, оприлюдненому в неділю, 9 листопада.

Ситуація для Путіна схожа на патову – Зеленський

Відповідаючи на запитання журналіста, чому саме зараз Путін провокує Європу, Зеленський висловив переконання, що російський диктатор загнаний у глухий кут.

– Мені здається, що він знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома і захищаємо своє, – сказав глава держави.

За словами президента, українське суспільство захищає себе, військові захищають, “оце тіло держави захищається від цього нападу”.

– А у нього (Путіна. – Ред.) інша історія. Він, перше, інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге, він пообіцяв цілі. Він їх не досяг. І тому йому потрібно показувати якісь надбання, – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 9 листопада Володимир Зеленський підписав нові рішення про запровадження санкцій проти низки російських осіб та компаній. Глава держави назвав ці санкції “особливими”.

До оновленого санкційного списку потрапив, зокрема, представник Путіна на переговорах зі США Кирило Дмитрієв.

Також обмеження запроваджено щодо російських видавництв Віче, Пітер, Книжковий світ, Центрполіграф та Яуза, які виправдовують військову агресію РФ та поширюють пропаганду.

