10 ноября экс-президента Франции Николя Саркози освободили из парижской тюрьмы Ля-Санте после решения суда, удовлетворившего его просьбу об освобождении до рассмотрения апелляции.

Как сообщает Le Figaro, суд признал, что “продление предварительного заключения не оправдано”.

Согласно постановлению, Саркози будет находиться под надзором с запретом выезда за пределы Франции, пока будет продолжаться апелляционный процесс.

Также ему запрещено контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном, ранее посещавшим его в тюрьме.

Адвокат экс-лидера назвал решение суда “нормальным применением Уголовно-процессуального кодекса” и заявил, что команда готовится к апелляционному слушанию.

Напомним, 70-летний Николя Саркози осужден по делу о незаконном финансировании президентской кампании 2007 года при участии ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

В то же время с него сняли другие обвинения, включая коррупцию и незаконное финансирование кампании.

Экс-президент содержался в тюрьме с конца октября после приговора по делу о финансировании его избирательной кампании со стороны Ливии.

