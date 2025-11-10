Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы до рассмотрения апелляции
10 ноября экс-президента Франции Николя Саркози освободили из парижской тюрьмы Ля-Санте после решения суда, удовлетворившего его просьбу об освобождении до рассмотрения апелляции.
Саркози освободили из тюрьмы Ля-Санте
Как сообщает Le Figaro, суд признал, что “продление предварительного заключения не оправдано”.
Согласно постановлению, Саркози будет находиться под надзором с запретом выезда за пределы Франции, пока будет продолжаться апелляционный процесс.
Также ему запрещено контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном, ранее посещавшим его в тюрьме.
Адвокат экс-лидера назвал решение суда “нормальным применением Уголовно-процессуального кодекса” и заявил, что команда готовится к апелляционному слушанию.
Напомним, 70-летний Николя Саркози осужден по делу о незаконном финансировании президентской кампании 2007 года при участии ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
В то же время с него сняли другие обвинения, включая коррупцию и незаконное финансирование кампании.
Экс-президент содержался в тюрьме с конца октября после приговора по делу о финансировании его избирательной кампании со стороны Ливии.