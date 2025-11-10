10 листопада експрезидента Франції Ніколя Саркозі звільнили з паризької в’язниці Ля-Санте після рішення суду, який задовольнив його прохання про звільнення до розгляду апеляції.

Саркозі звільнили з в’язниці Ля-Санте

Як повідомляє Le Figaro, суд визнав, що “продовження попереднього ув’язнення не є виправданим”.

Згідно з ухвалою, Саркозі перебуватиме під судовим наглядом із забороною виїзду за межі Франції, доки триватиме апеляційний процес.

Також йому заборонено контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманеном, який раніше відвідував його у в’язниці.

Адвокат екслідера назвав рішення суду “нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу” та заявив, що команда готується до апеляційного слухання.

Нагадаємо, 70-річного Ніколя Саркозі засудили у справі про незаконне фінансування президентської кампанії 2007 року за участі лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Водночас із нього зняли інші обвинувачення, включно з корупцією та незаконним фінансуванням кампанії.

Експрезидент утримувався у в’язниці з кінця жовтня після вироку у справі про фінансування його виборчої кампанії з боку Лівії.

